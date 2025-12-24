沈慶京密會博弈業者1／交保後秒見博弈業者！ 沈慶京賴帳1980萬元曝光

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

「今天可能臨時會講一點。」、「如果沒有結果。」、「應該講說如果沒有如果。」臺北地方法院審理「京華城容積率」等相關弊案，為期8天的大辯論在昨（24）日進入最後一天辯論程序，台北市前市長柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京3人到庭結辯，身為京華城大老闆的沈慶京拄著拐杖步入法院時，神采奕奕笑容滿面，面對媒體詢問，打了上述3句啞謎。FTNN調查，沈慶京目前不僅面臨「京華城容積率」相關弊案、上市公司中華工程（股票代碼2515）經營權大戰，他7月底獲得交保後隔天，立馬密會國際博弈集團的台灣代表，疑似攸關一筆近2千萬元的債務！

由於捲入「京華城容積率」等相關弊案，威京集團主席沈慶京24日拄著拐杖出庭時（左圖），面露微笑地打了三句啞謎，一波未平一波又起，如今傳出他與國際博弈集團旗下的「威尼斯人澳門股份有限公司」（右圖／示意圖）存在一筆近2千萬元的債務糾紛。（圖／翻攝畫面、翻拍網路）

由於涉入「京華城容積率」等相關弊案，去年8月30日，78歲的沈慶京遭到收押禁見，爾後歷經起訴移審、兩度撤銷交保、兩度延長羈押；收押期間，他因為泌尿道感染、帕金森氏症等病症，在看守所就診273次，身體不適戒護就醫11次，急診次數也高達6次。談及此案，沈慶京曾自比遭到錦衣衛滅九族，並呼籲檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票，到底京華城被圖利了什麼？今年7月24日，他籌出1.8億元完成辦保，在配戴電子腳環後，離開台北地院重獲自由；FTNN調查，官司纏身的沈慶京，在交保後隔天，就與國際博弈集團「金沙集團」（Las Vegas Sands）旗下的「威尼斯人澳門股份有限公司」台灣辦事處代表見面，雙方約在台北市一家知名高檔餐廳碰頭，疑似與一筆債務有關！

長久以來，沈慶京時不時就被爆是「賭場大咖」，一名知情人士表示，沈慶京當年是「台股四大天王」之一，從以前到現在，許多炒股界的高手都具備「堅強賭性」，「其實賭博跟炒股票一樣，目的是大賺快錢，贏了就有絕對的快感！距離台灣最近的賭場就在澳門，飛機一坐，不到2個小時就到，一大票炒股高手都是澳門各大賭場的VVIP！」該知情人士透露，沈慶京的「牌品」在圈內一直存在爭議，「有些大老闆明明很有錢，卻老玩『霸王牌』，贏了要拿現金，輸了就開票或藉故拖延，簡單來說，就是錢沒有！命一條！」

威京集團主席沈慶京因「京華城容積率」等相關弊案遭到收押期間，健康狀況每況愈下，在看守所就診273次，身體不適戒護就醫11次，急診次數也高達6次。（圖／資料照）

去年「京華城容積率」等相關弊案爆發後，沈慶京被爆多次進出澳門賭場，甚至遭指多年前在澳門積欠60億元相關債務，為了彌補財務缺口，他曾向澳門知名賭場「太陽城集團」主席「洗米華」周焯華調頭寸，巧的是，2014年間，沈慶京以旗下威京集團的「亞太工商聯股份有限公司」30％股權作為擔保，向香港「銳亮公司」借款60億元，並以旗下另外15家公司及個人名義，共簽下17張本票，「銳亮公司」的大股東正是周焯華。

FTNN調查，沈慶京與周焯華的結識也與「賭」有關。當年，捲入「八八會館洗錢案」的「負債賭王」林秉文（潛逃通緝中）與周焯華在澳門合作開賭廳，沈慶京是座上賓，林秉文後來覺得沈慶京「不好收帳」，便商請周焯華出面協助處理；周焯華發現沈慶京掌控百億資產，雙方開啟借貸關係，沈慶京前後積欠周焯華港幣13、14億元，還將旗下頂級豪宅建案、位於台北市信義區的「陶朱隱園」，設定第三胎順位給周焯華，2021年底周焯華涉嫌洗錢遭逮前，透過台灣一名有力人士居中協調，雙方談定以港幣6億多元（新台幣29億元）清除所有債務，等同沈慶京只償還一半債務，可說是「沒虧還賺」。

在「負債賭王」林秉文（右二）的牽線下，沈慶京結識澳門知名賭場「太陽城集團」主席「洗米華」周焯華（左一），雙方衍生借貸關係，據傳沈慶京一度積欠周焯華港幣13、14億元。（圖／翻攝網路）

「陶朱隱園」是全球首座首座旋轉豪宅，2018年完工後，沈慶京旗下威京集團的「亞太工商聯股份有限公司」將「陶朱隱園」當成擔保品，與銀行團簽下85億元聯貸案，一年利息加上稅費大約5億元；沈慶京去年遭到收押後，集團資金調度失常，今年6月間爆出「亞太工商聯股份有限公司」連續2個月未繳息，銀行團擬將「陶朱隱園」直接「賣房抵債」，不過遭到銀行團否認，澄清雙方已經敲定債務協商條件。事實上更早之前，沈慶京就傳出為了解決財務缺口，曾將10幾戶「陶朱隱園」當成抵押品，以致「陶朱隱園」一度產權有些複雜而乏人問津，而非外界所傳「單價太貴」、「風水不好」等等；沈慶京去年底有望交保時，也傳出「有人」要抵押「陶朱隱園」14樓借款3.5億元，顯見他的財務狀況似乎確實遇到困難。

話說回來，FTNN調查，2023年3月間，沈慶京簽下1張本票給國際博弈集團「金沙集團」（Las Vegas Sands）旗下的「威尼斯人澳門股份有限公司」，金額為港幣488萬2,151元（約新台幣1,980萬元），付款地在台北市，由於該本票後來跳票，「威尼斯人澳門股份有限公司」遂跨海討債，向臺北地方法院聲請本票裁定，法官審理後，今年9月間裁定強制執行。據悉，「金沙集團」（Las Vegas Sands）早已將營運重心全面轉向亞洲市場，不僅以62.5億美元的天價，出售旗下包括「威尼斯人酒店」在內的美國拉斯維加斯資產，並公開宣示將全力聚焦於澳門與新加坡等高潛力的亞洲據點，顯見相當看好「亞洲高端客群的消費能力」。

威京集團主席沈慶京被爆曾經為了填補財務缺口，將旗下的豪宅代表作「陶朱隱園」當成抵押品借貸，以致「陶朱隱園」差點被查封。（圖／中華工程官網）

「沈慶京都能籌到1.8億元的交保金了，區區港幣488萬元對他而言，應該隨便撈一撈就有！只是當時他遭到收押，所以無法處理這件事。不過，他一交保就立刻與對方吃飯，或許還有其他的事情要處理！」知情人士表示。FTNN致電「威尼斯人澳門股份有限公司」在台辦事處，詢問相關問題，對方僅表示「不清楚」隨即掛掉電話，沒有任何回應。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

