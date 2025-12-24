沈慶京密會博弈業者2／力抗寶佳捍衛中工經營權！ 沈慶京求救天王級律師「祭1招」

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

捲入「京華城容積率」等相關弊案的威京集團主席沈慶京今年7月交保後，不僅立馬密會國際博弈集團的台灣代表，FTNN調查，他為了處理威京集團與寶佳集團的中華工程（中工，股票代碼2515）經營權大戰，今年11月30日在自家的台北市信義區億級豪宅「陶朱隱園」頂樓，密會L姓「天王級律師」等人，隔天中工就發布重訊，宣布釋出一席法人董事，由寶佳集團旗下大華建設董事長鄭斯聰出任，沈慶京究竟打著什麼如意算盤？令人好奇。

廣告 廣告

今年10月底，寶佳集團斥資逾20億元，陸續吃下威京集團旗下中工約15％股權，寶佳機構副董事長林家宏（右圖）明言「目的就是併購」，身為威京集團主席的沈慶京（左圖），已將捍衛中工經營權視為首要任務。（圖／資料照、清華大學臉書）

今年10月底，寶佳集團斥資逾20億元，陸續吃下威京集團旗下中工約15％股權，撼動威京集團對於中工的經營權。一名知情人士透露，沈慶京目前已將中工經營權視為首要任務，看得比「京華城容積率」相關弊案還重，屢次找上老戰友L律師共商大計。FTNN調查，L律師早年曾待過財政部證管會，因此對於《證交法》、《公司法》等相當熟悉，參與過許多上市、上櫃公司的經營權大戰，可說毫無敗績，在業界被稱為「天王級律師」，「很多律師都自稱熟稔經營權相關業務，其實不少人都是唬爛，只為了大賺一筆，不過，L律師真的是實打實的高手，其實，沈慶京2012年面對中石化（股票代碼1314）的經營權之爭，就已經找上L律師排兵布陣。」一名資深執業律師表示。

「我真的不擅長當好人，只想把事情做好，如果忙亂中無意間冒犯到別人，我實在非常非常抱歉……人家把身家性命財產都交給你了，若不拚命能對得起人家嗎？」L律師過去接受媒體訪問時，一度如此闡述自己的職業使命。FTNN調查，11月30日晚間，沈慶京與L律師等人在「陶朱隱園」頂樓密商後，便同意釋出一席中工法人董事給寶佳集團，隔天中工果然發布重訊公布此事，中工董事長周志明隨即也公開表示，「我們釋出董事席次，中工盼能與寶佳集團形成良性互動，透過更完整的董事會組成，回應外界對公司治理的期待。」對此，有人解讀雙方已經達成「有條件的停火協議」，傾向共治，不過，究竟雙方葫蘆裡有沒有藏著什麼藥？仍然不得而知。

為了搶下中工（上圖）經營權，寶佳集團（下圖）摃上威京集團，目前處於「有條件的停火」狀況，不過這場經營權大戰，顯然才拉開序幕。（圖／中華工程官網、寶佳機構官網）

此外，有消息指出，沈慶京同意釋出一名中工法人董事只是緩兵之計，私底下已經找上老戰友、大同林家第四代「新美齊」進行「發行新股交換股份」，打算將中工的總股本從153億元膨脹至183億元，藉此稀釋寶佳集團的股權，進而掌握中工的絕對經營權，「寶佳集團坐擁金山銀山，反觀沈慶京現在沒有什麼錢，還卡了一堆官司，怎麼可能硬碰硬？他釋出一席法人董事爭取『發行新股交換股份』的時間，確實是個上上策！」一名熟悉公司經營權攻防戰的商界大老指出。不過，寶佳集團也非省油的燈，掏出巨資收購中工股權絕對不可能只為了一席法人董事，究竟未來會使出哪種殺手鐧？外界都睜大眼睛等著看，唯一確定的是，中工的經營權大戰，顯然才拉開序幕。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

沈慶京密會博弈業者1／交保後秒見博弈業者！ 沈慶京賴帳1980萬元曝光

沈慶京密會博弈業者3／棄保潛逃又搞賭！ 揭！「負債賭王」林秉文現身柬埔寨當老闆

AI散熱技術「微流體」蓄勢待發！阮慕驊「台灣唯1檔」 輝達一旦採用就炸天

