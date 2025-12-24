沈慶京密會博弈業者3／棄保潛逃又搞賭！ 揭！「負債賭王」林秉文現身柬埔寨當老闆

[FTNN新聞網]社會中心／調查報導

身陷「京華城容積率」等相關弊案的威京集團主席沈慶京，不僅被「法院認證」積欠國際博弈集團近2千萬元，也遭「負債賭王」林秉文提告追討港幣2.2億元（約新台幣9.5億元）。FTNN調查，54歲的林秉文涉及「八八會館洗錢案」吃上官司後，去年底棄保潛逃出境行蹤成謎，近日卻大剌剌現身柬埔寨西港，替一家名為「STK」的酒店賭場開幕站台，疑似已經另起爐灶重操舊業！

「負債賭王」林秉文涉及「八八會館洗錢案」去年初潛逃出境後，近日現身柬埔寨西港，替一家名為「STK」的酒店賭場開幕站台，疑似已經另起爐灶重操舊業，業者的宣傳影片上，標註「林秉文老闆」並搭配中華民國國旗。（圖／民眾提供）

人稱「百億賭王」的林秉文爛賭成性，約3年前涉及「八八會館洗錢案」成為被告，去年底棄保潛逃出境。FTNN調查，林秉文落跑前其實已淪為「百億負豪」，外傳積欠高達14億元的債務，他「出國進修」前，搬出澳門賭場大亨周焯華（洗米華）的名號，以「投資越南賭場」為由，向數名友人募資逾10億元，有人為了投資他，不惜到處借貸8,000萬元，然而，該投資案後來卡關，甚至有道上兄弟直指林秉文根本是吸金使詐，因此他一度遭到台北市一名角頭押走協商債務，最後雙方談妥還款方式，林秉文才得以重獲自由，不久後便棄保潛逃遠走他鄉，卻大肆PO文替自己喊冤，強調棄保潛逃不是因為司法問題，而是自己有事要處理，還說自己會決定回台時間。

林秉文棄保潛逃後，傳出他曾現身越南、日本、柬埔寨與美國洛杉磯等地。FTNN調查，林秉文近日現身柬埔寨西港，替一家名為「STK」的酒店賭場開幕站台，在業者的宣傳影片中，林秉文戴著金邊眼鏡訕笑，精神飽滿完全不似通緝犯，他與1名操著中國口音的男子搭肩比讚，身旁的眾人則大喊：「我們緊緊圍繞在林總身邊，把STK做大做強！」該影片中，還標註「林秉文老闆」並搭配中華民國國旗，不排除林秉文已在當地另起爐灶的可能性，因此他主動回台投案受審的機率可說微乎其微，無異是自打嘴巴。

「負債賭王」林秉文（右）因為出面替藝人澎恰恰（左）處理2.4億元的債務，名聲傳遍大街小巷，後來捲入「八八會館洗錢案」官司纏身，目前棄保潛逃遭到通緝。（圖／林秉文臉書）

據悉，林秉文一度經營數位通訊平台PG Talk，並創設「鴿子購物PG STORE」線上商城，還在新北市開設3家實體店，FTNN實際走訪後發現，該3家店已全部倒閉。詭異的是，目前在手機「APP STORE」上搜尋PG Talk，卻出現STK Secure，APP的圖案依舊有「PG」兩字，發行者與PG Talk一樣，都是林秉文當年所投資創立的「必礦科技股份有限公司」，而「STK」與林秉文站台的柬埔寨酒店賭場，名稱也一模一樣。

此外，林秉文潛逃海外前，曾透過法律途徑向沈慶京追討債務。根據臺北地方法院裁定書內容，林秉文持有5張由沈慶京署名、發票日為2018年10月23日的本票，該5張本票金額分別為4張港幣5,000萬元、1張港幣2,995萬元，到期日為2022年1月31日，總金額十分龐大。對此，沈慶京提出抗告，並另闢民事訴訟確認債權不存在，雙方對簿公堂撕破臉的同時，也凸顯台灣商界、黑道勢力與地下金融盤根錯節的複雜關係。

