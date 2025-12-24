沈慶京怒轟林欽榮「坑殺大家」 當庭向檢抱怨：他是壞人你們不抓

台北地院審理京華城案，24日進入表定最後一天辯論程序，威京集團主席沈慶京到庭結辯。(記者廖振輝攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今續審京華城容積率等弊案，截至近傍晚時分，坐在被告席的威京集團主席沈慶京強撐著起身，發言表示自己年事已高，原本在聽完檢辯雙方說法後有許多話想說，但因記憶力不好、一時想不起來。說著說著，他又不忘點名批評檢察官林俊言，指高雄市副市長林欽榮配合對方「坑殺大家」，還埋怨稱林欽榮是壞人，檢察官不抓，卻要抓他們。

沈慶京指出，檢察官僅擷取公務員在LINE群組中的不滿言語作為指控依據，但類似情況在一般企業中同樣常見，反問「難道星期天回來處理事情，員工抱怨幾句就違法嗎？」他表示，自己與政府往來十多年，感受到的始終是拖延與不負責任，並提及先前林欽榮過去在監察院說容積率為360%，在議會卻表達為392%，當時林洲民還在一旁「打圓場」是560%。

「檢察官說我圖利，那到底是圖利什麼？」沈慶京隨後再度將矛頭指向檢察官林俊言，指控林欽榮配合對方「坑殺大家」。話說到一半，他停頓片刻，自嘲記憶力不好，「想到的就那些，讓我想想……」。

沈慶京也抱怨，京華城原有容積因都市計畫法第24條被拿掉，反問「如果你們家的房子因都更愈蓋愈小，你們肯嗎？你們怎麼不幫我講公道話？」此時，他注意到坐在對面約10公尺處的檢察官陳思荔面露微笑，隨即表示：「妳也不要笑啊，講講理。林欽榮是壞人，你們不抓，要抓我們。」

沈慶京最後說，自己一把年紀，也不好意思責罵這些「年紀小的檢察官」，「要辦我們也要從嚴審查，不要亂咬我們啊」。他補充，自己從年輕至今始終致力於替人調解紛爭，卻無奈如今反遭攻擊，也稱今天適逢平安夜，「就講到這邊，不要讓你們搞得太晚。」

