沈慶京怨京華城被「坑」 問檢察官：你家愈蓋愈小，肯嗎？

威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案進入最後階段，今天傳喚威京集團主席沈慶京出庭。沈說，前副市長林欽榮違法拿掉容積率檢察官不調查，還問檢察官「如果你們家的房子因都更愈蓋愈小，你們肯嗎？」

沈慶京表示，檢察官對他有利的證據不攤出來，還大言不慚，就是要吃定老百姓的毛病改不了，京華城案依都市計劃法由都發局送都委會研議，已讓京華城付出那麼多代價「何來有利可圖？」檢察官如要主持公道「林欽榮拿掉120284的事為何不講？」

沈慶京說，檢察官以公務員用LINE表示不滿意、發牢騷指京華城有圖利的事，公務員說有利於他的不說，沈說，他經營企業有些高階、基層主管也會抱怨「有抱怨就違法嗎？」他和市府來往數十年，得到的教訓是公務員推、拖、拉的比較多。

沈說，林欽榮沒拿到好處就不處理陳情案，林欽榮在監察院說容積率是560%，回到市府騙柯文哲是392%，到底京華城被圖利了什麼？其實京華城是被坑了，因此，他會合理懷疑公訴檢察官是配合偵查檢察官林俊言報復、坑殺他。

沈慶京表示，土管條例是他案發後才知道的，連用都計法處理都要付出很大代價「請問檢察官如果是你們要用哪條？」、「我的678%容積被拿掉檢察官怎麼不主持公道？」

沈還問檢察官說「如果你們家的房子因都更愈蓋愈小，你們肯嗎？」他想要跟檢察官講講道理、講講法律「像林欽榮這種壞人不抓卻來抓他」。

沈慶京表示，偵查檢察官問他去年4月為何登京華城的廣告指控林欽榮拿掉容積，分明是檢察官在找碴；沈說，他已年紀一大把，罵年輕檢察官也沒理，但京華城被市府坑了、被國家揩油的事，檢察官應該去調查。

