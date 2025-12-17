沈慶京批檢政治辦案！嘆害到柯文哲 流淚曝希望骨灰撒台灣海峽

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案，17日下午續行言詞辯論，輪到威京集團主席沈慶京及律師團答辯。沈慶京仍否認行賄，痛批檢察官根本政治辦案，要他咬死柯文哲。也再批時任台北市副市長的林欽榮，以詐騙手法沒收京華城應有的權益，才是造成現在那麼多無辜人被牽連、被冤枉，講到激動處還4度流淚，以為自己再也沒法活著出去，死後他希望骨灰一部分撒台灣海峽「讓台灣海峽成為所有中國人的內海」。

沈慶京自全案開審以來，已多次在陳述時批評林欽榮以不法方式沒收京華城受保障的樓地板面積，此次言詞辯論，更是火力全開。強調林欽榮就是因透過台大教授蔡茂寅索賄不成，開始報復，以京華城使的的都市計畫法與經濟、國防有關等藉口，在未問過各部會、委員的意見下，就做出結論，違反憲法保留原則等。此案所有被告受盡折磨、冤枉，一切事情的根源就始於此。

廣告 廣告

沈慶京表示，京華城是到了忍無可忍才提出陳情，當時已經是民眾黨前主席柯文哲第二任台北市長，京華城依照公司治理法則，合情合法提出陳情，不知道檢察官為什麼說這是犯罪？是否是為袒護當時偵辦的檢察官林俊言，還是射出去的箭、已經畫好的靶，非要達成不可？

20％的容積獎勵是京華城受到委屈後的昂貴代價，檢察官卻說是圖利？還被扣上「變形圖利」的帽子，根本就檢察官要他咬柯文哲，什麼話都講得出來。檢察官指控他取得天上掉下來的20%容積獎勵有100多億利益，但檢察官根本沒算過建築成本、土地成本、管理成本。

檢察官說他和柯文哲會面、向柯文哲發牢騷就是密謀「這是什麼邏輯？」他發牢騷，自然會講到林欽榮，卻被說成是「密謀」。他認為是自己害了柯文哲，柯文哲不是會侵占、佔人便宜的人，如果同仁當時提起訴訟也同時陳情，就不會害到那麽多人。

說到此，沈慶京話風一轉，表示被收押的期間，自己本來以為此生沒辦法活著出去，過去他贊助過老兵回中國、贊助過「八千里路雲和月」，造就前總統蔣經國宣布解嚴。他從小到大沒做過對不起良心的事，但林俊言要他咬柯文哲，還要他不要先告訴律師或媒體，否則就要對他不利。偵訊時，也一直要他講到想要到，讓他氣得當場罵林俊言比東廠錦衣衛還可惡。

沈慶京表示，「大丈夫生重如泰山」、「我為什麼要如此被你們污辱？」說到此忍不住流淚，強調自己的身體變成這樣，死後他希望一部分的骨灰撒在新北市三芝，跟父母在一起，一部分撒在老家江蘇揚州，一部分撒在台灣海峽，也可以撒在太平島「讓台灣海峽成為所有中國人的內海」，希望亞洲人可以享受亞洲崛起的時代。

但林俊言為了報復他，還安了4個刑案，包括背信、非常規關係人交易等，一連串就是政治報復。而他捐了210萬政治獻金，就是要給第三勢力的民眾黨，很正常，卻因為他當過國民黨中常委，被認為不可能，但藍綠鬥爭惡化，第一次看到行政院不執行通過的法律「以後該怎麼辦？」

沈慶京強調，捐210萬元他沒告訴柯文哲，卻被說成是行賄的前金？檢察官且說他要助理提領1600萬元，當中1500萬元在「某時、某地」用來行賄柯文哲，他真的拜託法官看一下帳戶交易明細，他還曾回補1500萬，難道要說他行賄不成，存回1500萬？

更多三立新聞網報導

辯「小沈1500」金流不存在 柯文哲律師建請法院告發2個人涉偽文、偽證

詐領助理費案二審宣判 高虹安貪污罪撤銷！偽造文書判刑6月

柯文哲答辯40分鐘！自詡司改最佳代言 「如果我執政」絕不把手伸進司法

涉貪案大辯論！柯文哲2度哽咽落淚 批黨檢媒一條龍勾結

