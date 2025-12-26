沈慶京指劉泰英口述新書內容不實 作者邱彰律師回應了

沈慶京自認從不貪心，只是想將事業做好做大。（翻攝自沈慶京臉書）

傳出台灣綜合研究院（台綜院）創辦人、「國民黨大掌櫃」劉泰英，在即將出版的口述歷史新書中提及威京集團主席沈慶京，並出現「你做事不要這樣貪」等說法，對此，沈慶京今（26日）表示已向劉本人查證，強調相關內容諸多不實，至於該書作者邱彰，則透過律師聲明指出，書籍目前尚未定稿印刷，「口述歷史均以錄音檔為準」，並提醒流傳未定稿內容者應自負文責。

針對媒體報導劉泰英即將出版的口述歷史新書內容，沈慶京今日在臉書公開回應，指書中多處涉及其個人的描述與事實不符，並表示已親自向劉泰英查證，對方澄清從未指稱他「貪」，僅曾提醒不要依賴貸款，沈強調：「我從不貪心，只是想將事業做好做大。」

沈慶京同時也否認書中所稱與前台北市長柯文哲相關的牽連說法；沈表示，該書並非劉泰英所撰寫，且劉家人在看到書籍內容後，已發現部分敘述不符事實，曾當面要求作者邱彰修正，但對方拒絕，最後雙方爭吵、不歡而散，沈呼籲，媒體在引用該書內容前先向當事人查證，以辨真偽。

該書作者邱彰律師今晚表示，「口述歷史均以錄音檔為準，她與沈慶京先生並不熟識」，並強調書籍目前尚未定稿印刷，有心人士以尚未定稿的書稿內容傳諸於眾，請自負文責。





