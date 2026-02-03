沈慶京控林俊言不正訊問！檢評會：不成立 將移請新北檢處分

沈慶京指控林俊言檢察官不正訊問，結果於日前出爐。（圖／報系資料照）

新北地檢署主任檢察官林俊言過去在偵辦京華城案時，前往醫院和養病的威京集團談話2小時，全程無錄音錄影，沈慶京的辯護律師質疑林俊言不正訊問，並於2024年11月初向檢察官評鑑委全會申請個案評鑑。檢評會認為，林俊言並未達到應受懲戒重大違失程度，評鑑不成立，但確實有部分行為違反檢察官倫理規範，決定移請新北地檢署處分。

沈慶京指控，林俊言於2024年10月11日前往其就診的台北醫院，在無錄影錄音情況下，從下午4時至晚上6時23分止，與沈慶京聊天後，才開始錄音錄影並製作筆錄內容。聊天過程中，林俊言恫嚇沈慶京，說出不承認行賄，就會將手中資料交給銀行，銀行會對沈旗下的事業抽銀根等語。

2024年10月11日林俊言再度赴醫院與沈慶京見面，因為事出突然，沈慶京的律師只有1位能前來，且只能在戒護病房外觀看，林俊言再度和沈慶京提到若不認罪就無法交保等語。10月18日，林俊言提訊沈慶京，但不同意沈慶京和律師見面，並再度趁開庭空檔前要沈認罪且不要告訴律師。同年11月間，沈慶京委由律師團向檢評會提出請求，針對承辦檢察官林俊言進行個案評鑑。

檢評會指出，林俊言的行為並未達到法官法應受懲戒的重大違失程度，請求評鑑不成立，不過在調查以後，檢評會認為林俊言行為上已經違反檢察官倫理規範中的第二條「勤慎執行職務」義務，日前決議將林俊言移請新北地檢署進行職務監督處分。

