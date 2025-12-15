沈慶京推人頭政治獻金 女員工拒代捐被勸：年輕人要支持民眾黨

檢論告時指沈捐款後，心腹朱亞虎收到柯的核心幕僚李文宗傳訊「市長和我們都心存感激」，間接證實柯知情並接受這項請託協助的對價關係。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕威京集團主席沈慶京涉嫌以政治獻金行賄前台北市長柯文哲，放寬京華城容積率弊案，台北地方法院全天候開庭審理。檢論告時除指沈捐款後，心腹朱亞虎收到柯的核心幕僚李文宗傳訊「市長和我們都心存感激」，間接證實柯知情並接受這項請託協助的對價關係；而證人劉芷安對代捐30萬元有疑慮時，沈竟親自出面勸說「妳為什麼不捐、年輕人就是要支持民眾黨啊」，劉女最終因擔心丟工作而妥協。

檢察官林俊廷指出，朱亞虎過去供稱，「不是我認不認同，而是長官要我做，我當然要遵照命令。」另朱還提到，柯文哲已經出手幫忙，但沈慶京卻只給了210萬元的政治獻金，金額太少，埋怨沈「十分小氣」。當捐款完成後，朱向核心幕僚李文宗轉達訊息，李則回覆「市長和我們都心存感激」，回覆亦間接證實市長對協助請託的回應；檢方指出，這種情況與過去陳超明案、徐永明案相呼應，政治獻金不應成為行賄管道。

同案被告，包含沈慶京心腹朱亞虎與前京華城法務經理陳俊源主要負責提供人頭帳戶，林俊廷表示證人劉芷安對代人捐贈30萬有疑慮時，竟由沈慶京親自出面詢問「妳為什麼不捐、年輕人就是要支持民眾黨啊、可以抵稅」，導致劉女因擔心丟工作後妥協，行為均已涉入此案並有認罪或配合調查的供詞。

針對違背職務行為的認定，檢方主張「整體違背職務之流程」，前期是柯文哲不顧基層公務員反對，堅持讓京華城案「送研議開啟流程」，使爭議中的案件獲得轉機；後期則是促使北市府公務員以都更容獎辦法的名義，給予京華城容積獎勵、最終容積率達678.91%，也被認定為使京華城「無中生有」取得不法利益的行為。

檢方表示，柯文哲雖抗辯對請託、幕僚傳達訊息、基層公務員意見皆不知情，但檢方質疑此抗辯是否符合常理，並將前後階段視為一套完整的違背職務行為來論處。

