沈慶京提前動刀喊「閻羅王討厭我」 手術順利憶羈押後身體異常

沈慶京今透露因泌尿系統重覆感染，動了手術。（翻攝自沈慶京臉書）

威京集團主席沈慶京先前涉京華城案遭羈押，今（15日）透露，去年7月交保後，泌尿系統不明原因重覆出現感染，近日再度發高燒赴急診，醫師決定提前動手術治療，他表示手術順利，並自嘲：「閻羅王很討厭我，這把老骨頭又可多活一陣子。」

沈慶京今晚在臉書發文透露，近日處理公務期間突然發高燒，返家休息仍未改善，最後前往醫院急診，檢查後確認又是嚴重的泌尿系統重覆性感染，他指出，自涉案1年半前遭羈押後，身體狀況明顯轉差，相關症狀在羈押前從未發生。

廣告 廣告

沈慶京回憶，2024年8月30日進入台北看守所後短短3天，就開始出現全身發抖與感染情形，身體不冷卻不自主顫抖，嚴重時甚至無法站立、進食或睡眠，第一次發抖時更劇烈到嘴裡上下假牙互相撞斷，說話結巴，連管理人員與舍友都受到驚嚇。

沈慶京表示，在看守所時幾乎天天就醫，8個半月就診高達273次，後因醫療設備不足，獲准戒護就醫，去年7月交保後仍持續治療，因腎臟遭受不可逆損害，每3個月需手術更換腎臟雙J管，但此次未滿3個月，又不明原因再度嚴重感染，醫生擔心他常態性發燒，決定提前動刀，他自嘲：「還好，閻羅王很討厭我，這次手術順利，我這把老骨頭又可多活一陣子，我又可以繼續做自己。」並提醒大家要保養身體，平安就是福。





更多《鏡新聞》報導

母存摺遭搜走1年半未還 陳佩琪籲北檢行行好：還我媽媽好嗎？

不在乎柯文哲私藏不雅片 陳佩琪秀底限：外面沒私生子爭產就好

應曉薇挺女「狂留言已提告」忙中有錯 應佳妤：羨慕有愛我的媽咪？