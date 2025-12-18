沈慶京曝被鐵鍊綁病床、被檢方反咬 柯文哲感嘆：今天是我最難過的一天

台北地方法院今（18）日審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，同案首位被告威京集團財務經理張志澄完成辯論終結程序，審判長當庭諭知全案將於3月26日宣判。傍晚柯文哲步出北院，他在受訪時提到，「今天是我最難過的一天」，聽到每個受害者講述自己的故事，他聽了實在很難過，還是老話一句，「司法不能變政治工具」。

民眾黨前主席柯文哲18日再度出庭。（圖／中天新聞）

今日庭訊到傍晚5點多結束，柯文哲受訪時表示，到今天言詞辯論庭已經是第4天了，「今天是我最難過的一天！」

柯文哲提到，其實大家都知道，這個案子本來就是針對柯文哲而來，可是為了要對付他，傷害太多無辜的人。以前他都在講李文宗，因為是自己同學所以比較熟，「但京華城案他根本沒有參與，他被羈押了11個月」。另外，今天還有其他的受害者，每一個都在講他們的故事，「我聽了實在很難過」。

威京集團主席沈慶京也出庭。（圖／中天新聞）

柯文哲接著提到，這當中有些人被羈押、有些被起訴，受到那些折磨，雇用律師也要花錢耶，尤其沈慶京還講到，他生病時被送到部立台北醫院，被鐵鍊綁在床上，林俊言逼他「咬」柯文哲。

柯文哲傍晚步出北院受訪時表示今天是他最難過的一天。（圖／中天新聞）

柯文哲感嘆，台灣民主化已經30年，不應該是這個樣子的，司法不可以變成政治工具，「當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這件案子最糟糕的地方」。

