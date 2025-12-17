沈慶京滔滔不絕70分鐘！憶亡父、摯友老淚縱橫 與柯文哲密會「只是發牢騷」

沈慶京當庭狂講70分鐘。資料照片

台北地方法院今（17日）審理京華城弊案、政治獻金案，第一棒柯文哲論述完畢，輪到同案被告威京集團主席沈慶京進行答辯，他從自己年少時期的遭遇開始講起，講了足足有70分鐘，講道亡父、摯友等感性話題還數度哽咽；沈慶京強調，210萬元是他基於支持第三勢力而捐贈的款項，與行賄無關。針對檢方指控的柯文哲、沈慶京曾在市長室密會，沈慶京說，當天只是邀請出席都更拆除典禮，若有談及京華城也只是對行政訴訟的「發牢騷」。

沈慶京在庭上以「心情沉痛但意志堅定」形容自身處境，稱京華城一路走來受北市府長達39年不當行政作為影響，爭取的只是股東權益與依法應得的都市計畫保障。

他指出，民國80年2月13日公告的都市計畫內容，要求京華城捐出基地30%作公園廣場，並以「商三特」限制用途；捐地後容積率應比照商三基準560%，且不得損及原已核准的工業大樓建照樓地板面積120284平方公尺。他強調，京華城於民國86年完成捐地約2400坪過戶市府，當年市府並在建照上明確核給相對應的允建樓地板面積，京華城捐地換取的保障應屬「永久承諾」，不應事後被改稱「一次性」。

沈慶京並將矛頭指向前台北市長郝龍斌任內市府對容積率認定，稱依都市計畫京華城基準容積本為560%，郝市府卻長期誤認為392%，監察院曾就此要求檢討，市府仍未改正，甚至解除京華城整體開發權，造成公司代捐土地求償困難。

他並指稱，雙子星標案曾遭郝市府以各種理由廢標，過程中還曾出現「要京華城回560還是要雙子星」等說法，並稱自己拒絕不當交換，藉此反駁「有行賄動機」的指控。

在柯文哲市府時期，沈慶京指控時任副市長林欽榮於市議會質詢時改口，將京華城容積由560%說成392%，與其先前在監察院作證內容不符，並稱林欽榮後續又以程序操作方式，在都委會處理「恢復560」時，透過公展書圖與會議結論「夾帶」認定120284平方公尺僅能一次性保障，形同未經充分討論即「沒收」原本都市計畫所載保障。

沈主張，相關細部計畫變更竟援引都市計畫法第27條第1項第3款「配合國防或經濟發展需要」，與京華城個案無關，且未依程序徵詢部會、亦未先變更主要計畫即逕改細部計畫，違反內政部都市計畫細部計畫審議原則及憲法法律保留原則，是京華城權益受損與本案爭議的根源。

對於檢方強調的「20%容積獎勵」部分，沈慶京答辯稱，該容獎是京華城在權益被減縮後，被都委會認定「受委屈」下，依都市計畫法第24條自提細部計畫變更所獲准，且必須付出高額公益回饋，性質是「昂貴代價」而非圖利；他反批檢方以「120284的變形」指控邏輯矛盾，並否認109年2月20日與柯文哲會面是為開啟容獎「密謀」，稱當日僅為邀請出席都更拆除典禮，若有談及京華城也只是對前述行政爭議「發牢騷」。

此外，沈慶京也針對政治獻金、金流與公益捐款逐一辯駁。關於捐款民眾黨210萬元，他稱只是基於支持第三勢力理念，無任何利益要求，並稱柯文哲未必知情；檢方以簡訊推論「前金」對價，他則否認簡訊內容出自自己，更稱其立場一向反對以都市計畫法第24條申請容獎。至於檢方指稱「1500」與1500萬元賄款聯結，他以帳戶明細反駁，稱提領1600萬元現金後不久即以自己名義匯回1500萬元，且其中已有證人證述曾取走250萬元，檢方要求其「自證無罪」違反無罪推定；另對檢方指稱111年10月19日動土典禮公開場合交付現金，他主張現場有大量媒體跟拍，並無交付空間，指控「離譜」。

針對檢方另指五協會公益捐款4500萬元疑涉不當對價，沈慶京表示，自己為更生人出身，長年投入監所公益演講與更生人輔導，捐款僅為幫助更生人、弱勢與履行對公益團體承諾，與議員協助陳情或市府行政處分無利害關係；他並回顧過往多次捐款與公益贊助經歷，強調「為公益不求回報」。

沈慶京在庭上亦強烈抨擊偵查手段，指控檢察官在戒護就醫期間曾以不錄音不錄影方式接觸，並以交保、公司抽銀根等說法威逼利誘，要求其「咬」柯文哲；他稱自己拒絕作偽證因此遭羈押近11個月，健康惡化、企業遭受重大損害，並質疑檢方辦案「選擇性」與「押人逼供」。最後，他請求合議庭查明都市計畫與行政程序真相，認定京華城屬權益受害者，並以「刑期無刑」觀念，對各被告作出公道裁判。



