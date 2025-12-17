沈慶京狂講70分鐘！交代骨灰要撒4處 被打斷回「還要1小時半」

前台北市長柯文哲涉貪污案沈慶京赴北院開庭。（圖／周志龍攝）

台北地院今（12月17日）審理京華城案，本案目前進入預計為期8天的言詞辯論程序，下午為威京集團總裁沈慶京的答辯環節，沈慶京話匣子大開，從2時7分講到3時18分仍滔滔不絕，審判長江俊彥忍不住打斷，詢問沈慶京大概還要講多久，沒想到沈慶京一點都不會累，直接回應「還要講1個半小時」審判長江俊彥提醒他盡量講和本案有關的事情以後，宣布休庭10分鐘。

輪到沈慶京答辯時，他先和審判長以及法官們表達感謝，願意容忍他這個老傢伙的經歷，並說自己此刻的心情十分悲傷。沈慶京提到，他對120284平方公尺的樓地板面積如此執著，是因為民國80年都市計畫案剛通過時，並未明定要捐地，而他捐了2400萬坪就是為了換560%的容積率以及120284的樓地板面積。

沈慶京問，「誰會願意捐土地去換一次性保障？」並哽咽表示覺得「120284到死都覺得是我的」沈慶京說，如果到死以前都無法回復的話，就會對不起他的股東們。在沈慶京答辯的過程中，他也表示時任台北副市長、現任高雄副市長林欽榮當初在監察院作證時，與他之後對柯文哲說容積率是392%而非560%並不相符，指控林欽榮欺騙柯文哲5次，稱林欽榮從頭到尾就是想要向他們索賄。

此外，沈慶京也批評辦案檢察官林俊言在醫院趁他身體非常痛苦，甚至認為自己快要撐不下去時，去找他並要求他咬柯，以及在偵訊室中不斷用可以交保等語暗示他去咬柯文哲。

沈慶京表示，當時在偵訊室時只有檢察官跟他，律師都不在，直到談話結束以後3位律師才出現，且對方還叮囑他不要跟律師說，否則律師就會跟媒體講。後續和律師討論以後，沈慶京決定在偵訊過程中要繼續行使緘默權，因為他認為自己和檢察官講話就好像在「對牛彈琴」表示如果是這樣的話，那我幹嘛要講。

之後沈慶京話鋒一轉，先是講到自己被羈押了1年身體被搞成這，恐怕已經活不到自己想要的年紀了，說完便再度語帶哽咽表示，希望自己死後有一部份的骨灰可以撒在三芝，讓自己可以和父母一起；一部分則灑在江蘇縣揚州；一部分撒在台灣海峽，並期盼有天那裡可以成為中國的內海；一部分撒在太平島，希望未來有天台灣人可以享受亞洲崛起。

後續，沈慶京甚至提到自己在初三（初中3年級）曾組過第三勢力「學生幫派」並且表示這是當時全台唯一一個同時收本省人和外省人的幫派。此時沈慶京大概已經講了70分鐘，審判長江俊彥也忍不住打斷詢問，沈慶京大概還要再講多久，沈慶京看了一下表示大概「還要講一個半小時」審判長江俊彥便提醒他盡量講和本案相關的內容以後，便宣布休庭10分鐘。

