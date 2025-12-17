沈慶京現金進出明細曝光！檢方緊咬「小沈1500」時間點 柯文哲提2事酸：唱作俱佳

​台北地方法院審理京華城案，今（17）日繼續進行言詞辯論程序，柯文哲的律師團針對收賄、圖利罪嫌的部分續行答辯，柯律鄭深元主張檢方無法證明柯文哲、沈慶京二人是圖利共犯，「小沈1500」是拼湊的證據，更建請合議庭告發偵查檢察官林俊言涉嫌偽造文書、高雄市副市長林欽榮涉嫌偽證。柯文哲也在臉書發文表示，檢察官這兩天很賣力的表演，他們的結辯就像一本包裝完整精美的硬皮書，看似精美的精裝書，內容浮濫灌水、缺字又漏頁，不堪一擊。​

柯文哲說，檢察官用整整兩天的時間，慷慨激昂的串起一個長達至少三年、涉及數十名公務員與外部專家學者的「集體犯罪」，檢察官指控他們全都「明知違法而為之」，說都是共犯，集體犯下「圖利罪」。案件偵辦至今，沒有一個公務員說他有受到柯文哲的指示，即使是已經被認罪的邵琇珮，在 #林俊言不斷引導她是被哪個長官施壓才迫於無奈行事的？她都堅持：「沒有」。而每一個公務員，除了林欽榮之外，也都斬釘截鐵的說「用都市計畫法第24條」、透過都委會審議的容積獎勵與流程「全都合法」。

柯文哲指出，林欽榮的證詞，不只與所有公務員常識相左，他還有意識的公然在法庭上說謊，因為他自己就是用一模一樣的法令給予容積獎勵，因此今日在法庭上，林欽榮已經被他的律師當庭告發涉犯偽證罪。

批檢察官唱作俱佳硬湊證據 柯文哲：理由 牽強薄弱

柯文哲說，檢察官這兩天很賣力的表演，他們的結辯就像一本包裝完整精美的硬皮書，說書人唱作俱佳、慷慨激昂的想說服大家，他們手中有個「完美故事」、裡面有犯罪鐵證；兩位檢察官說書人用這個故事裡，讓大家天馬行空的充分發揮想像力，想像為何大批公務員們都願意犯圖利重罪「明知違法而為之」，卻沒有人得到好處、一定是市長很兇；想像為何一般人賄絡都很低調，都會極力掩蓋，沈慶京卻是高調跑到市政府、還在開工典禮上交賄款。這本看似精美的精裝書，內容浮濫灌水、缺字又漏頁，不堪一擊。

柯文哲舉例，比如說，檢察官為了證明柯文哲和沈慶京有「犯意聯絡」，所以從我的行事曆裡翻找出109年2月20日，沈慶京有到市長室拜會，檢察官問我們談了什麼我根本不記得，沈慶京則想起跟當時市府代拆延壽國宅海砂屋有關。可是檢察官不採信，他們就是要用朱亞虎說看到沈慶京走出市長室時滿臉微笑，得出「兩個人已經有犯意聯絡」的犯罪證據，如此的牽強薄弱。只要跟柯文哲勉強連得上邊，就都成了檢察官的素材。

柯文哲指出，檢察官指控他拿了小沈1500，就是給容積率的對價，在這段論述裡有兩個不成立，一是容積率是由都委會核定，市長根本沒有權力參與。二是檢察官宣稱容獎讓威京集團多了121億暴利，結果被檢察官視為最關鍵功臣的他，卻只有拿到1500萬，這是甚麼樣的對價關係？

沈慶京每月提領大量現金 檢察官卻揪著9到10月的1600萬說不尋常

檢察官清查了沈慶京的帳戶，發現111年10月到11月間，沈慶京領了大額現金，檢察官說這就是為了準備交付賄款，但律師今天還原了沈慶京在111年現金進出的狀況，1月提領3640萬、2月零、3月提領3000萬、4月提領450萬、5月提領1107萬、6月提領1450萬、7月提領90萬、8月提領200萬、9月提領100萬。明明沈慶京每個月都提領大量現金，111年平均每個月有一千萬，但檢察官為了編故事，刻意挑9月20號到10月17號間提領的1600萬，斷定當中有1500萬是作為行賄之用。每個月提1000萬是沈慶京正常合理的提領行為，檢察官卻刻意解釋成「不尋常」。

「法庭應該講證據，而不是靠臆測，更不能只是用演的、用辯的。」柯文哲說，檢察官可以把黃景茂的筆錄從「沒有違法」，改成「我知道有違法」，可以把劉秀玲的筆錄從「一開始我有疑慮，可是後來更改方案經過都委會審議後就沒有問題了」，掐頭去尾只剩下「我有疑慮」，甚至可以把沈慶京領款的時間，剪出一段來符合他們的劇情。

檢察官無法呈現完整證據供大眾檢視，只敢東遮西掩編故事，再用片面偏頗的資訊濫行羈押，取得他們所需要的證詞，同時透過媒體不斷的渲染，去形成大眾普遍的印象，遂行他們所要達到的目的。這不是一本犯罪編年史，這是一本推理小說。

柯文哲強調，請問，210萬或1500萬，就能讓這麼多的公務員與都委會委員，全都會乖乖配合嗎？檢察官，「你們在摧毀的柯文哲和公務體系的同時，把自己的邏輯也都一起摧毀了嗎」？

