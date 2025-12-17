沈慶京突成立臉書粉專！首篇發文砲轟北檢：不要沒證據亂起訴

台北地方法院今（17）日持續審理京華城案，其中威京集團主席沈慶京下午進行被告答辯程序，檢辯雙方展開攻防。不過，年近80歲的沈慶京，昨日晚間突然成立臉書粉絲團，並在今晚發出第1篇文，痛批「檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票」。

威京集團主席沈慶京。（圖／沈慶京臉書）

沈慶京今晚在臉書發文，開頭就寫下「遲來的正義，無效的正義！」他說今天是他第一次發臉書，快80歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想。

沈慶京表示，北檢去年經過4個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮外，沒有一個人說違法，檢察官沒有證據就起訴。他相信本案所有被告和證人，歷經北檢檢察官威脅逼迫後，所有人都會懷疑我國司法的獨立和公信力。

前台北市副市長彭振聲。（資料照／中天新聞）

沈慶京提到，前副市長彭振聲曾在法庭上說，這個案子害他家庭破碎，誰賠給他的太太和媽媽？前市長柯文哲被關押1年，見不到父親最後一面；自己不認識的邵琇珮依法行政，竟被不懂《都市計畫法》的檢察官逼迫，邵琇珮擔心公務員資格被取消，被迫認罪。

沈慶京還說，前都發局長黃景茂非常專業，自己並不認識對方，但看得出他是敬業且有擔當的公務員，竟也被無辜牽連起訴。同樣地，這個案子也造成他自己身體永久性傷害，和公司難以挽救的損害，京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失。

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲。（圖／中天新聞）

沈慶京強調，我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？就算未來我們獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」；但我仍希望大家正向往前看，期待司法有公義。

最後沈慶京撂下這句話，檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票。

