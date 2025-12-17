沈慶京突開臉書粉絲專頁！首篇貼文全文曝光

政治中心／綜合報導

威京集團主席沈慶京因捲入京華城容積率案，目前交保在外。沈慶京今（17日）首次透過臉書發文，針對台北地方法院當天開庭辯論，抒發自身感想，直言「遲來的正義，無效的正義」。

沈慶京表示，這是他第一次在臉書發文，感嘆自己將近八十歲，卻是因為司法案件而書寫心情。他指出，北檢去年歷經四個月偵查，傳訊241位證人，除林欽榮外，沒有任何一人指稱違法，質疑檢察官在沒有證據的情況下提起公訴。他並稱，所有被告與證人，在經歷檢察官的威脅與逼迫後，恐怕都會對我國司法的獨立性與公信力產生懷疑。

沈慶京在文中提到，法庭上前副市長彭振聲曾表示，該案導致其家庭破碎，並質問「誰賠給他的太太和媽媽？」；他也指出，前台北市長柯文哲遭關押一年，未能見到父親最後一面；另有他並不認識的邵秀珮，依法行政卻遭檢察官逼迫，因擔憂公務員資格遭取消而被迫認罪；前局長黃景茂則被形容為專業、敬業且有擔當的公務員，卻同樣遭無辜牽連起訴。

沈慶京表示，該案同樣對他本人造成永久性的身體傷害，並使公司蒙受難以挽回的損害，包括京華城土地遭扣押、公司被抽銀根，企業甚至面臨滅失風險。

他強調，所有被告都經歷了一場「恐怖的檢察官政治辦案過程」，不僅個人、家庭，甚至企業都受到無法回復的傷害，未來仍須面對長期訴訟。他質疑，這些巨大的損害究竟由誰負責，並反問檢察官若違法偵查，是否不用承擔責任。

沈慶京指出，即使未來獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」，但他仍期盼社會能正向往前看，期待司法回歸公義。他也在文末呼籲，檢察官不應在沒有證據的情況下提起訴訟，亦不應不當取得搜索票。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

