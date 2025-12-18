沈慶京首開臉書嗆「違法偵查」 北檢：法庭就歸法庭

台北市 / 綜合報導

京華城案進入言詞辯論，連續10個工作日密集開庭，威京集團主席沈慶京作為第2棒，不但昨(17)日在法庭上控訴檢察官還當庭痛哭，晚上更首度開通臉書專頁，第一篇貼文講的就是言詞辯論的感想，不過北檢表示，目前是還在言詞辯論階段不便回應，法庭上的事就回歸法庭。

紅色毛衣搭配黑色西裝外套，威京集團主席沈慶京拄著拐杖一步步走入北院，昨日京華城案繼續開庭沈慶京第二順位上陣，當晚回家立刻網路開炮，昨日晚上首度啟用臉書帳號，封面照片寫下「我是威京小沈沈慶京」。

晚上8點多發文表示身為快80歲的人，第一次發臉書要寫的竟是答辯感想，指出前台北市副市長林欽榮是唯一說京華城違法的證人，更點名4位同案被告表示共同經歷檢察官恐怖的政治辦案，批評檢察官沒證據就起訴。

貼文一出迅速破6000讚，不過北檢表示，目前言詞辯論進行中不便回應，法庭的事應當回歸法庭，記者VS.威京集團主席沈慶京說：「主席答辯的方向有想好了嗎。」沈慶京昨日下午答辯一開口就是2個多小時，稱京華城是被霸凌39年的受害者，提到過世的父親時更是當庭痛哭。

自己跟父親一樣不可能貪汙行賄，還控訴偵查檢察官教唆他咬柯，後面話鋒一轉表示自己的骨灰以後要撒在台灣海峽，遭審判長提醒脫離案情過多，請拉回主軸，支持者VS.前民眾黨主席柯文哲說：「阿北早安，加油加油。」京華城案連續10個工作日密集開庭，柯文哲沈慶京持續採無罪答辯真相究竟如何，只待法院作出公正判決。

