沈慶京：京華城12萬平方公尺樓地板本來就我的 北市府一頭牛剝好幾層皮

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今天進行第3天辯論，威京集團主席沈慶京下午答辯指出，他為了京華城土地被台北市政府行政霸凌39年，捐地換樓地板後卻說是一次性使用權，還要付出昂貴的回饋才能拿到容積，「一頭牛剝好幾層皮」，強調捐210萬是政治捐獻，不是賄賂，更沒有行賄柯文哲1500萬元，痛批檢察官羅織入罪、選擇性辦案、押人逼供。

沈慶京說，今天在法庭的心情很沉痛、悲傷，他為京華城這塊地遭行政霸凌39年，如今就算法官判他無罪、還他清白，也無助於延長已失去的壽命，挽不回在看守所受到的健康損害，和企業的發展機會，他50年來在經濟戰場打下的地盤也面臨瓦解，他為自己無力爭取回復應永久保障的12萬284平方公尺樓地板面積，向120萬股東道歉。

沈慶京說，陳情是合法合理的人民權利，他不能理解檢方所謂的陳情不能與行政訴訟並進，事實上他們也同時向監察院陳情，法官也勸和解，他不陳情要怎麼和解？他認為12萬樓地板是他捐地3成蓋公園登記到市府名下才換到的，捐地的時候市府並沒有說只一次性使用權，否則誰要捐地，直接蓋工業大樓就好了。

沈說，樓地板本來就是他捐地換來的，他歷來陳情也是爭取回復樓地板的永久使用權，市府都委會卻要求須再付出回饋代價，「一頭牛被剝好幾層皮，官字兩個口，怎麼講都是官府對」。

沈慶京說他運氣不好，所遇非人，並質疑前副市長林欽榮5度詐騙台北市長柯文哲，使不了解全貌的柯文哲交給林欽榮處理，沈也怨嘆公司團隊沒有第一時間向柯文哲陳情，讓柯知道詳情，否則柯一定會去擋下，因為他知道柯不會佔別人便宜，同仁延誤陳情的最佳時機，而是直接提行政訴訟，演變至今日局面。

關於檢方指控沈、柯「密會密謀」，沈慶京說，他和柯文哲只是一般君子之交，向柯發牢騷、講林欽榮的惡劣行徑是有的，但絕對不是密謀，「是我們害了柯文哲」，柯對京華城案的脈絡並不清楚。

沈慶京痛批檢察官羅織入罪、選擇性辦案、押人逼供，他不只一次向檢察官說林欽榮曾找台大教授蔡茂寅來找他威脅勒索不成才卡他容積、惡意報復，要求好好查一查林欽榮，檢察官卻只找林來法院當證人，沒有搜索，選擇性辦案，為了搞柯文哲而搞京華城。

沈慶京說，檢方為報復他，今年又啟動一連串證交法背信、關係人交易、洗錢等案的政治報復；他捐款210萬元給民眾黨，不是賄款、前金，是支持第三勢力，這在政壇很正常，他是國民黨中常委，國、民兩黨惡鬥大家也都看得到，最近看到行政院不執行立法院通過的法律，他也擔心該怎麼辦。

至於「小沈-1500」，沈慶京說這是檢方荒謬連結，檢方說他2022年9月至10月大筆提領1600萬元鉅款，但10月20日他也回存了1500萬元，起訴書卻刻意不提，怎麼不說他因行賄柯文哲不成而把錢存回去？他是生意人，提領大量現金當然是有作用，但他沒有義務向檢察官報告。

