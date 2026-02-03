沈慶京4指控不成立！檢察官林俊言涉違反倫理規範 檢評會移請新北檢處分

威京集團主席沈慶京指控遭檢察官林俊言不當訊問，檢評會調查認為指控不成立。(資料畫面)

新北地檢署主任檢察官林俊言，偵辦京華城案期間，遭威京集團主席沈慶京指控不當訊問、外洩偵訊內容等，請求檢察官評鑑委員會對林俊言個案評鑑。檢評會調查後，認為沈慶京所提的4項指控皆不成立，但林俊言偵訊過程談及與案情無關部分，已逾越檢察官倫理規範，決議移請新北地檢署為適當處分。對此，新北檢表示尚未收到公文並無所悉，將待收到後依規定辦理。

沈慶京向檢察官評鑑委員會提出個案評鑑申請時，指控林俊言偵訊有4大不當行為，包括在醫院偵訊時有非正式談話，內容提到「你們中國人就是這樣想的」等與案情無關的話題；以「視察」為由到醫院與他單獨談話，未通知所有辯護律師到場；提訊在押的沈慶京，要求法警不要讓辯護律師知悉，並要求認罪；將偵查機密洩漏給媒體。

林俊言出席檢評會表示，所有行為均基於法律規範及職務需求進行，訊問及視察也是考量沈慶京健康狀況及法律權益保障，談話內容涉及案情，無恫嚇違法情事，更否認曾經洩漏偵查資訊給媒體。檢評會認為，沈慶京4項指控皆不成立，但林俊言訊問行為違反檢察官倫理規範「勤慎執行職務」的職業義務，依法官法規定將林俊言移請新北地檢署進行職務監督處分。

依法官法規定，新北地檢署將召開職務評定委員會，對林俊言的行為進行討論，可能作出「發命令促其注意」、「警告」處分，若林確定受處分，年度職務評定成績有可能被評定為「未達良好」影響年度晉級資格與獎金發放。





