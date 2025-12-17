沈慶京80歲突開臉書！首篇發文怒嗆：檢察官違法偵查、亂起訴

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

威京集團主席沈慶京捲入京華城弊案，目前案件仍由法院審理中。他今（17日）傍晚突然開設臉書帳號並首度發文，火力全開抨擊檢方偵辦手法，直言「遲來的正義，無效的正義」，並質疑檢察官違法偵查、沒有證據卻仍起訴。

威京集團主席沈慶京。（資料照／翻攝畫面）

沈慶京在貼文中指出，北檢歷經4個月偵查、傳訊241名證人，卻「除了林欽榮，沒有人認為有違法」，仍遭起訴，讓所有被告與證人都承受極大壓力，甚至動搖對司法獨立與公信力的信任。他也提及多名涉案人士的處境，包含前副市長彭振聲家庭受創、前市長柯文哲羈押期間未能見父親最後一面，以及多名公務員因擔心資格被撤而被迫認罪。「同樣地，這個案子造成我的身體永久性傷害和公司難以挽救的損害，京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失」。

「我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？」沈慶京更質疑「檢察官違法偵查就不用負責嗎？」就算未來他們獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」。沈慶京最後呼籲司法應回歸證據本位，「 檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票」，盼司法真正實現公義。

沈慶京臉書全文：

遲來的正義 無效的正義！

今天是我第一次發臉書，快八十歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想。

北檢去年經過四個月偵查，傳訊２４１位證人，除了林欽榮，沒有一個人說違法，檢察官沒有證據就起訴。我相信，本案所有的被告、證人，經歷北檢檢察官的威脅逼迫後，所有人都會懷疑我國司法的獨立和公信力。

法庭上，前副市長彭振聲曾說起，這個案子害他家庭破碎，誰賠給他的太太和媽媽？前市長柯文哲被關押一年，見不到父親最後一面；我不認識的邵秀珮依法行政，被不懂都市計畫法的檢察官逼迫，邵秀珮擔心公務員資格被取消，被迫認罪；前局長黃景茂非常專業，我不認識他，但看得出他是敬業而有擔當的公務員，也被無辜牽連起訴。同樣地，這個案子造成我的身體永久性傷害和公司難以挽救的損害，京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失。

我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？就算未來我們獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」；但我仍希望大家正向往前看，期待司法有公義。

檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票

