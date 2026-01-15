沈政男揭陳亭妃突圍關鍵是賴清德 ：對民進黨選情是助力

常評論時事的精神科醫師沈政男昨預測，立委陳亭妃會以差距5個百分點左右勝出，民進黨今（15）日今公布台南市長初選民調結果，陳亭妃以2.7個百分點差距擊敗總統賴清德子弟兵林俊憲出線。對此，沈政男表示，政治就是為了贏，如果不能贏，找自己人又有何用？賴清德還是願意相信民調選將，對民進黨2026選情是一個助力。

沈政男在民進黨台南市長初選結果出爐後發文表示，多少人先前都說林俊憲會贏？因為大家認為陳亭妃會被賴清德做掉，但他不這樣想。他判斷，找自己信賴的人出馬，固然比較放心，但這是大局，如果不能贏，找自己人又有何用？於是就交給民調來決定，誰的贏面比較大就讓誰出線。

「政治就是為了贏，什麼事情都做得出來的藝術！」沈政男說，大家別忘了，2020的蔡英文為什麼找賴清德搭檔？兩人根本形同水火，就為了一個字：贏！還有，蔡英文為什麼在2019找蘇貞昌組閣？也是為了贏。

他提到，雖然陳亭妃贏2.7%，但這是3家各1200份的抽樣，等於3000多份抽樣，因此抽樣誤差範圍只有1.8%，也就是陳亭妃領先林俊憲已經超過誤差範圍。民進黨的黨內選民調，在政黨比例上有嚴重抽樣誤差，或者說其他媒體民調也有，使得謝龍介的支持度被壓到剩下20%左右的谷底，實已偏離現實。

他指出，陳亭妃跟謝龍介的合理差距應該是多少？目前是10%。證據是幾天前的ETtoday民調，以及稍早的TVBS民調。沈政男說，ETtoday民調顯示，陳亭妃領先林俊憲3%左右，「我就是看了他們的民調才做預測」，但很多人也看了那份民調仍然不相信，而是相信陰謀論，也就是「賴清德會介入」，這就是政治判斷力。

至於謝龍介對上陳亭妃是否能勝出？沈政男表示，謝龍介現在是落後態勢，謝2022年參選台南市長時，民調也是落後台南市長黃偉哲很多，開票結果最後只差5%，是因為抽樣誤差，加上綠營見穩贏，有人沒出來投票。

他認為，台南還是綠營的鐵票區，藍白要攻下，還須加把勁，而賴清德願意相信民調，而不是憑喜好挑選將，這對於民進黨2026選情是一個助力。此外，台南這份初選民調，林俊憲在黨中央那份輸最多，而高雄那一份，賴瑞隆在黨中央那份贏邱議瑩最多，兩份民調比較之下，「黨中央作票」的陰謀論已經不攻自破。

