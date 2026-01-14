沈政男臉書因「1理由」無預警被停權 他無奈：竟然就這樣被沒收了

精神科名醫沈政男經常在臉書分享他對台灣及國際政治的評論與預測，並時常針對執政黨提出批判，怎料，今（14）日他的臉書帳號疑似遭到惡意檢舉，導致停權，沈政男目前已創辦新的臉書粉專，他感嘆，「地球上最好的個人臉書之一，竟然就這樣被沒收了。」

沈政男今（14）日在新申請的臉書帳號發文指出，「我的臉書帳號被停權了，理由竟是涉及詐欺！我寫了十幾年臉書，幾千篇長文貼文，內容包羅萬象，應該是地球上最好的個人臉書之一，竟然就這樣被沒收了。這是全新的沈政男個人臉書。歡迎大家告訴大家。」

沈政男的貼文發出後，有網友直呼「政治黑手伸進來了」，也有人笑稱，「還以為這是詐騙帳號，老沈正字標記的臉書帳號竟突然不見」、「我想說怎麼找不到，現在放心了」、「這是優質園地，正字標記！」

事實上，另一名時常評論時事的醫師蘇一峰去年臉書才被停權，他當時向媒體喊冤：「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來。」

