沈政男臉書帳號突遭停權 理由曝光他喊冤：就這樣被沒收

沈政男經常在臉書發表對政治、社會現象的評論，發表獨到見解。（圖／取自沈政男臉書）

精神科醫師沈政男經常在社群網站分享他的觀察分析文，除生活、美食、社會評論，也包含他長期針對台灣及國際政治的評論及預測。沒想到疑似遭惡意檢舉，沈政男張貼最多文章的臉書帳號竟遭停權，理由竟是涉及詐欺，他緊急申請全新帳號，歡迎大家告訴大家。

「我的臉書帳號被停權了，理由竟是涉及詐欺！」沈政男今(14日)用新申請的臉書帳號發文指出，「我寫了十幾年臉書，幾千篇長文貼文，內容包羅萬象，應該是地球上最好的個人臉書之一，竟然就這樣被沒收了。這是全新的沈政男個人臉書，歡迎大家告訴大家！」

沈政男還提到，明天上午，將會驗證他對於2026台南市長民進黨初選結果的預測！

據了解，沈政男在Threads也有開社群帳號，但較偏向社會、生活議題，關於他近日針對高雄、台南綠營初選的預測文，並未轉貼於脆。

網友表示「還以為這是詐騙帳號，老沈正字標記的臉書帳號竟突然不見」、「確認找不到後才肯定這是真的」、「這是優質園地，正字標記！」

