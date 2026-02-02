▲藍白合誰戰蘇巧慧？沈政男點名黃國昌「1狀況」可能改選副總統。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 新北藍白合人選卡關！精神科醫師沈政男分析，近期「雨晴民調」與《美麗島電子報》的數據皆顯示三腳督局勢下，國民黨李四川都微幅領先民進黨蘇巧慧，且兩人支持度都高於民眾黨黃國昌，若轉為藍白對抗蘇巧慧，李四川領先約8至9個百分點，黃國昌則在兩份民調中出現顯著落差，分別輸給蘇巧慧5%與12%左右。沈政男指出，這種數據分歧的眉角，在於雨晴民調未公布政黨支持度，難以評估抽樣是否扭曲，且目前國民黨支持者在面對黃國昌時，因心中仍有李四川，導致表態率較低。他更大膽預言，柯文哲一審判決結果出來後，恐決定黃國昌未來動向。

廣告 廣告

沈政男解讀，新北市選民基本盤「藍白大於綠」，蘇巧慧即便在中立選民部分有優勢，仍難以翻轉大盤。他預測，由於李四川民調優勢領先幅度極大，最終極有可能代表藍白合出征，即便最後協調不成形成三腳督，李四川仍有很大機會勝選，他仍是目前是藍營最穩健的棋子，而黃國昌民調雖暫時偏低，但若最終成功整合，回歸藍綠基本盤對決，藍白仍佔據絕對優勢。

至於藍白整合時機點，沈政男認為不必急於一時，應觀察至3月26日柯文哲司法案件的一審判決結果。他分析，若判決結果未達十年以上徒刑，柯文哲仍保有角逐總統的資格，屆時黃國昌可選擇出任李四川的副市長進行搭配；反之，若柯文哲被判重刑無法參選，黃國昌可能轉戰藍白合的副總統人選，屆時新北市戰局將重新洗牌。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

劉書彬砸35萬弄辦公室！黃國昌轟「裝什麼潢」：來做事不是來做官

柯文哲疑被黃國昌銃康！前黨員要陳佩琪「查這裡」：不是第一次

獨／新科民眾黨6立委進駐立院 她學黃國昌貼公告：婉謝祝賀花籃