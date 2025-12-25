沈政男：我的預測是，柯文哲的判刑會在10年以下

記者李鴻典／台北報導

北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，定115年3月26日宣判。北檢檢察官庭上說，柯文哲犯後態度不佳、一再聲稱遭受政治迫害，以髒話罵檢察官等，建請判處28年6月。被視為挺柯的精神科醫師沈政男今（25）天發表長文《柯文哲平安 台灣就平安》，他在文中提到，他的預測是，柯文哲的判刑會在10年以下。

沈政男寫下，柯文哲於去年12月26日因京華城等案遭起訴，於今年12月24日辯論終結，歷時幾乎一整年，結果檢察官求刑依然是28年6月，跟一年前完全一樣，意思就是辯論終結前可以改變求刑，但案子審了一年以後檢察官完全不接受柯文哲的任何辯詞，依然依照一年前起訴一樣求刑。

顯然，這一年來的審理都在浪費大家時間。從一年來每次開庭媒體所報導的內容來看，跟起訴書根本也沒有什麼不同。

沈政男說，12月24日是平安夜，柯文哲一審判決會是如何，明年3月26日才會揭曉，但現在就可以知道的是：柯文哲平安，台灣就平安。

為什麼？此案辯論沒有直播，已是違法之舉，將來一定會被宣告違憲審判。沈政男指出，此案一審若判刑10年以上，柯文哲不能選總統，也會被宣告違憲。理由：五名大法官不是說，憲法只規定大法官負責釋憲，沒說評議人數門檻；同理，憲法只說40歲以上才能選總統，沒說判刑10年以上就不能選總統。

沈政男認為，在政治上，因為辦案期間，種種黨政媒網介入事跡斑斑可考，如果判刑導致柯文哲不能選總統，一定引發政治風暴。

如果因為都市計畫案，一個首都市長因為圖利被判重刑，不只是台灣司法史上的先例，放諸國際也是匪夷所思。都市計畫是行政權責，除非明顯收賄，都是行政裁量，而行政裁量不周，就追究行政責任，尋求民事賠償，怎麼會施以刑事懲罰？

此罪一成立，各縣市的都市計畫，甚至所有行政作為，都將倒退到公務員人人保守混日子，免得被追究圖利的境地。

沈政男說，事實上京華城案已經停止開發，台北市政府根本沒有任何損失，若有損失就走民事賠償，耗費一年當刑案來查，把首都前市長羈押一年，根本是人類司法史上的天方夜譚。

所以說，如果明年3月26日宣判，柯文哲沒事，上述風暴就不會出現。反之，政治與司法的後遺症都會相當嚴重。

沈政男提到，檢察官說，京華城案的容積獎勵，史無前例；同理，以容積獎勵起訴首都市長，台灣司法史上，有前例嗎？邏輯要搞清楚。

沈政男強調，柯文哲牽涉的四個罪名，他從頭到尾都仔細追蹤，甚至可能比柯文哲自己或者檢察官與法官都更了解這些案子。

沈政男表示，他今天就在看紐約市的容積獎勵審核制度與處罰，根本就沒看到有任何刑事處分的空間，如果容積獎勵給錯就廢止許可，並走民事賠償之路，除非牽涉明顯賄賂行為。容積獎勵制度起源於紐約，台灣的都市計畫法也都是模仿美國，但京華城案的審理，有看到任何人引用紐約的經驗或實例嗎？

如果這個案子翻成英文，丟到紐約的市政公共論壇之類的網站，人家會如何評論？台灣這裡，根本連土地分區管制使用條例與容積獎勵的區別都搞不清楚，就在那邊審案子審得那麼高興。這案子的本質，就是已經超出檢察官與法官的審理能力，應該以最嚴謹的角度來審視犯罪證據，而不是看到一個影子就生出一個兒子。

台灣的都市計畫審議流程完全是模仿美國，這是一個防弊制度，確保土地計畫為公眾謀利益，而京華城案百分百走過了這個流程，如果有問題，也是流程有問題，怎麼會抓市長來開刀？「然後竟然逼迫副市長認罪，結果認罪理由是：檢察官要我認罪就認罪」。

「京華城計劃案，當初也有舉辦公展與說明會，這完全也是模仿美國，就是一種公聽會，意思是問市民有沒有意見，結果有人認為利益受到侵害嗎？就沒有嘛！都委會通過，市民也沒有意見，然後你檢察官有意見？」

沈政男指出，這案子的本質是，本來京華城樓地板面積就是12萬坪，只因生意失敗，想要改建，並且繼續經營12萬坪，前任市府認為以前賣麵現在要改成賣飯不行，但現任市府認為有空間，最後依照都市計畫流程給予12萬坪，就是貪污腐敗啊？是不是以後都派檢察官進駐市政府？

沈政男進一步表示，講了這麼多，如果都聽不懂，至少要守住法條關鍵字。

一、圖利：明知違法。彭振聲與邵琇珮認罪，說是對柯文哲不利？錯！反而證明了問題出在他們身上，柯市長只是要他們儘速依法辦理。柯市長有簽公文，代表知道此都市計畫案，距離明知違法的明知二字，差遠了。

二、收賄：朱亞虎認罪，對柯文哲不利？210萬是柯文哲收走嗎？就不是啊！「1500小沈」，匯款帳號或收據何在？

三、侵占公益：侵占是把別人的東西據為已久，政治獻金百分百就是要捐給柯文哲；政治獻金也不是公益，就只是候選人的私利。

四、背信罪：捐給眾望基金會也是捐給柯文哲，捐給柯文哲做公益也是為了幫助他選總統。

沈政男寫下結論「我的預測是，柯文哲的判刑會在10年以下」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

