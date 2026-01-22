沈政男YT大復活 獻策「藍白黏合劑」：請放下過往恩怨

為了下架民進黨，藍白合議題是超過六成民意所關心。（合成圖／示意圖／資料照）

精神科醫師沈政男經常在社群分享他的政治觀察分析文，沒想到疑似得罪當權者遭惡意檢舉，沈政男臉書、IG、Threads帳號全遭停權。沈政男近日在YouTube頻道重起爐灶大復活，針對藍白合他指出，民眾黨主席應扮演居間黏合角色，促成柯文哲與國民黨主席碰面。

沈政男14日用新申請的臉書帳號發文指出，「我寫了十幾年臉書，幾千篇長文貼文，內容包羅萬象，應該是地球上最好的個人臉書之一，竟然就這樣被沒收了。」但沒想到新帳號也被連動停權，Meta相關的Threads、IG也被取消，疑似因太常批評當權者而遭檢舉下架。

沈政男近日在YouTube頻道重起爐灶，透過自拍影音發表評論，他觀察時局指出，從民眾黨創黨主席柯文哲公開批評免費營養午餐「騙票」就可以看出，柯文哲已經走出羈押陰影。但同時，也將藍白支持者推入「2024藍白合破局創傷再現」的陰影當中。他直言，2024年藍白合之所以失敗，主要是因為抽樣誤差定義沒有講好，且柯誤判形勢，以為自己獨立參選也會贏。

至於大罷免32：0，是否是為了「救阿北」？沈政男認為，這只是一部分原因，雖然有接近5成民眾認為柯文哲身陷冤獄，但賴清德在大罷免前救災不力、團結十講出包等因素，才是綠營慘敗的最大關鍵。

沈政男過去經常在臉書發表對政治、社會現象的評論，發表獨到見解，現轉戰YT頻道。（圖／取自沈政男臉書）

談到柯文哲公開嗆聲國民黨，沈政男直言，這是因為柯文哲至今自認「比藍綠優秀」，想走出第三條路，更對自己帶領台北市政府8年的政績感到自信，另外同樣關鍵的一點，或許是柯文哲對於國民黨部分人士在京華城案落井下石感到不滿。

沈政男強調，要想化解國民黨、民眾黨的嫌隙，雙方必須建立政策討論平台，定期聚會研商國政大計，對前市長柯文哲與現任市長蔣萬安之間的插曲，藍營人士沒有必要過度聚焦。此外，民眾黨現任主席應扮演居間黏合角色，促成柯文哲與國民黨主席鄭麗文的碰面。

「為了大局，請放下過往恩怨」，沈政男疾呼，2028大選只剩2年的時間，如果到時候重蹈2024年的覆轍，受害的只會是台灣！

