沈文程任觀光大使領路六龜風味之旅

茂林國家風景區管理處推出「足留龜鄉～療癒系山城」系列活動，特別邀請「雙金歌王」沈文程擔任觀光大使，拍攝三支主題短影音；繼「旅遊篇」暖心上架後，「美食篇」也正式登場，帶領觀眾以舌尖為起點，細細品味山城的樸實風味與人情溫度。

茂管處表示，這次美食篇拍攝行程橫跨六龜多個代表性美食據點，從百年老字號的太和堂藥房揭開序幕；店家以漢方養生見長，古早味草仔粿與烏梅湯承載著在地人共同的味覺記憶。

沿著台二十七甲線來到「南方金鑽」十八羅漢山遊憩區，一碗沁涼的十八冰，成為炎夏最療癒的甘甜滋味；六龜老街上的「龜心商行滴咖啡」以濃郁咖啡香、文青氛圍與山林氣息著稱。

廣告 廣告

在地的儷園餐廳各式山產料理，湯頭鮮甜、食材入味，瞬間擄獲味蕾；興旺烘焙運用六龜山茶及地方特色食材創作甜點與麵包，香氣四溢的烘焙品為旅途增添溫暖驚喜。

百年清甘食品行以傳統手作漢餅與糕點著稱，每一口皆蘊含歲月與匠心；寶來風味餐館則將山林野味化作一道道亮眼風味料理，展現六龜深厚山城飲食底蘊。

在荖濃文化工作室與檨仔腳文化共享空間，旅人不僅能品嚐在地點心，更能透過文化導覽、職人故事與手作體驗，深入理解六龜的生活語彙，讓整趟旅程更具溫度與情感連結；最後一站來到欣園製茶，以清新茶香為旅程收尾，茶湯回甘的餘韻彷彿替山城之旅寫下溫柔句點。