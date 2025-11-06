沈文程全臺宣導高齡換照新制 宣布明年5月開唱

記者王丹荷／綜合報導

「雙金歌王」沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，2人在臺北士林監理站現場合體，沈文程率先開唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，象徵新制將於明年5月1日正式上路。沈文程同時也宣布，明年5月將在臺北、臺中開唱，「唱歌是我這輩子最浪漫的事，不只唱給歌迷聽，也唱給家人、長輩聽。希望這次演唱會大家都能來，開心唱歌，也記得替爸爸媽媽關心換照喔！」

沈文程表示，第1次被全臺性的官方活動欽點，覺得「無限光榮！」又稱自己是「模範生」，不但自己率先要去換照，還會出席全臺6場快閃活動，鎖定公園、登山步道等長輩常聚地點，「會跟大家喝茶、聊聊天，也有監理人員現場解釋換照內容。」他笑說，第1次看到自己的大型人形立牌遍布全臺時，心裡只有：「害羞！」但仍不忘宣導：「70歲以上的同學們，看到我就要記得去換照喔！」

現場還出現超逗趣一幕，沈文程第1次見到陳世凱，就忍不住稱讚：「你的聲音怎麼這麼好聽。」更誇他「外表溫文儒雅，講話卻風趣幽默」，原來陳世凱的父親早年是知名電台播音員，身為pro級主持人，果然基因強大，讓沈文程豎起大拇指：「難怪虎父無犬子啊，口才嚇嚇叫！」笑說：「聲音好聽到，記者會變電台節目啦。」

沈文程2023年首度舉辦人生大型演唱會《國際沈文程日》巡演就「上癮」，在臺北、臺中、高雄場場爆滿，去年加碼返場一輪仍秒殺。他感性表示：「那真的是我人生最感動的一刻！」也在當時預告《國際沈文程日》系列將再啟，將於2026年5月9日臺北國際會議中心TICC、5月16日臺中中興大學惠蓀堂舉辦《國際沈文程日－小琉球情歌演唱會》，邀粉絲共度「星空下的海灘夜」。購票請洽《年代售票》官網。

