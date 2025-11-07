沈文程化身「高齡換照模範生」 年過70宣布明年有喜

沈文程日前以「高齡換照新制」代言人身份現身台北士林監理站。大大娛樂提供

「雙金歌王」沈文程再度帥氣出擊！他日前以「高齡換照新制」代言人身份現身台北士林監理站，親自開車載著交通部長陳世凱進場宣導政策。沈文程一開場就獻唱經典代作〈五月十一彼下埔〉，象徵新制將於明年5月1日正式上路，成為整場活動最具象徵意義的「主題曲」。

沈文程開心表示，這次能成為全台官方活動代言人，感覺「無限光榮」，更笑稱自己是「模範生」，不僅要率先去換照，還將展開全台6場快閃活動，「要陪大家一起安心換照！」他也趁勢宣布好消息，將於明年5月9日於台北國際會議中心TICC，5月16日在台中中興大學惠蓀堂舉辦「國際沈文程日—小琉球情歌演唱會」，邀粉絲共度「星空下的海灘夜」。

廣告 廣告

沈文程日前以「高齡換照新制」代言人身份現身台北士林監理站。大大娛樂提供

現場還上演一幕趣味插曲，沈文程第一次見到部長就誇：「你的聲音怎麼這麼好聽！」更打趣表示：「外表溫文儒雅，講話卻超幽默！」原來陳部長的父親曾是知名電台播音員，沈文程笑稱：「難怪虎父無犬子，聲音好聽到記者會變電台節目啦！」

沈文程11月起將展開全台6場快閃活動，鎖定長者常聚的公園與登山步道，「會跟大家喝茶聊天，也請監理人員一起到場解說新制內容」。他笑說看到自己的大型立牌遍布全台時「超害羞」，但不忘提醒：「70歲以上的同學們，看到我就要記得去換照喔！」

沈文程日前以「高齡換照新制」代言人身份現身台北士林監理站。大大娛樂提供

出道四十年的沈文程，唱紅〈心事誰人知〉、〈漂丿的𨑨迌人〉、〈舊情也綿綿〉、〈來去台東〉等多首經典，陪伴無數人走過青春歲月。近年〈五月十一彼下埔〉因網路爆紅掀起「國際沈文程日」風潮，更成為跨世代共鳴的金曲。

他感性表示，2023年首度舉辦大型個唱巡演，台北、台中、高雄場場爆滿，讓他深受感動，「那是我人生最感動的一刻！」因此決定2026年再啟系列演唱會，特別選在5月中旬登場，呼應〈五月十一彼下埔〉的「時節浪漫」；沈文程笑說：「唱歌是我這輩子最浪漫的事，不只唱給歌迷聽，也唱給家人、長輩聽。希望大家一起來開心聽歌，也記得幫爸爸媽媽關心換照喔！」



回到原文

更多鏡報報導

王子陷「粿粿不倫戀」開口借錢？郭書瑤曝私下真實互動

遭爆與「太子集團」陳志是麻吉 郭書瑤鬆口春風「交友內幕」

郭書瑤嫁了！春風半年前一句話「我照顧你」讓她含淚點頭