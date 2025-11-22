沈文程快閃宣導高齡換照新制 喊「第一個報到」

（中央社記者黃巧雯台北22日電）交通部明年5月起將實施高齡換照新制，公路局今天舉辦高齡換照代言人快閃活動，歌手沈文程除了現場帶來演唱外，也喊話明年5月1日將第一個報到，並邀請更多長者響應。

為了讓更多民眾認識明年5月起將實施高齡換照新制，交通部除了推出全新宣導廣告，由71歲歌手沈文程擔任高齡換照代言人，並舉辦6場高齡換照代言人快閃活動。

首場快閃宣導15日在台東登場，第2場今天在台北象山公園舉辦，初估超過80名民眾到場，而沈文程在現場演唱「心事誰人知」、「五月十一彼下埔」等歌曲，也吸引不少路過公園民眾駐足圍觀。

沈文程表示，他們這一代開車幾十年，從國道1號到現在的國道10號，他開玩笑說，開車已有多年經驗，「罰單也不知道繳多少去了」，但他相信很多民眾聽到高齡換照新制，可能都有同樣疑問，政府是否要限制高齡者開車，事實上卻不是。

沈文程指出，政府希望藉由高齡換照新制，讓高齡者經過專業體檢、反應能力測驗，了解其身體狀況與開車是否要注意，在換發新駕照後，開車也可以更安全。

身為代言人的沈文程當場預告，明年5月1日高齡換照新制上路，將第一個報到，並向現場民眾喊話「大家有空一起去」。

公路局長林福山表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」。

林福山接受媒體聯訪時提到，高齡換照新制將於民國115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查，監理機關也會提供免費安全教育課程及危險感知體驗，通過後即可換發駕照，駕照效期至75歲。

至於75歲以上長者則維持每3年換照週期，林福山指出，除了體格檢查外，還需經過認知功能測驗。

公路局提醒，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。（編輯：黃世雅）1141122