沈文程快閃宣導高齡換照新制 喊「第一個報到」
（中央社記者黃巧雯台北22日電）交通部明年5月起將實施高齡換照新制，公路局今天舉辦高齡換照代言人快閃活動，歌手沈文程除了現場帶來演唱外，也喊話明年5月1日將第一個報到，並邀請更多長者響應。
為了讓更多民眾認識明年5月起將實施高齡換照新制，交通部除了推出全新宣導廣告，由71歲歌手沈文程擔任高齡換照代言人，並舉辦6場高齡換照代言人快閃活動。
首場快閃宣導15日在台東登場，第2場今天在台北象山公園舉辦，初估超過80名民眾到場，而沈文程在現場演唱「心事誰人知」、「五月十一彼下埔」等歌曲，也吸引不少路過公園民眾駐足圍觀。
沈文程表示，他們這一代開車幾十年，從國道1號到現在的國道10號，他開玩笑說，開車已有多年經驗，「罰單也不知道繳多少去了」，但他相信很多民眾聽到高齡換照新制，可能都有同樣疑問，政府是否要限制高齡者開車，事實上卻不是。
沈文程指出，政府希望藉由高齡換照新制，讓高齡者經過專業體檢、反應能力測驗，了解其身體狀況與開車是否要注意，在換發新駕照後，開車也可以更安全。
身為代言人的沈文程當場預告，明年5月1日高齡換照新制上路，將第一個報到，並向現場民眾喊話「大家有空一起去」。
公路局長林福山表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」。
林福山接受媒體聯訪時提到，高齡換照新制將於民國115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查，監理機關也會提供免費安全教育課程及危險感知體驗，通過後即可換發駕照，駕照效期至75歲。
至於75歲以上長者則維持每3年換照週期，林福山指出，除了體格檢查外，還需經過認知功能測驗。
公路局提醒，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。（編輯：黃世雅）1141122
其他人也在看
外送員時薪保障最低工資1.25倍
記者陳建興∕台北報導 勞動部外送員專法草案二十一日出爐，明定每單外送期間換算時薪後不…中華日報 ・ 19 小時前
印政策髮夾彎 華夏減量保價
華夏（1305）21日參加證交所業績說明會透露，印度政府近期在化工品管理政策出現重大轉折，原訂12月24日上路BIS化工品強制認證制度已於11月10日突然宣布撤銷，且取消14項化工與化學品類別，市場預估應是印度原料仍高度依賴大陸所致；加上印度ADD（反傾銷稅）也未發布執行，PVC營運回到供過於求、嚴峻競爭原點。工商時報 ・ 13 小時前
防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」
（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 9 小時前
諷鄭麗文追思吳石！賴清德：該緬懷國軍
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派所舉辦的白色恐怖追思大會，不過活動追思對象卻包含當時中共代號「密使一號」的共諜吳石，引起社會譁然。對此，總統賴清德今（22）日表示，大家該緬懷的，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
花蓮富里鄉百年榕樹枯死 居民不捨道別
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年11月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。中央社 ・ 2 小時前
連江縣衛生局輔導優良餐廳推出創新菜色（2） (圖)
連江縣政府衛生局於21日晚間舉辦「114年度餐飲衛生與品質提升計畫成果發表會暨優良餐廳表揚活動」，以餐酒會形式呈現，由獲得優良標章餐廳，端出至少1道應用馬祖在地食材的創新菜色。中央社 ・ 4 小時前
公教訓練暨退輔職訓中心動土 彰顯政府資源共享育才成果
記者謝宗憲／綜合報導 桃園市政府昨（21）日下午於八德區舉行「公教人員訓練中心暨退輔會職訓中心新建工程開工動土典禮」，由市長張善政主持，輔導會陳副主任委員應青年日報 ・ 17 小時前
陸2035年人均GDP目標達中等發達國家 官媒：有條件、有能力實現
大陸「十五五」經濟社會目標提出，到2035年實現經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水準。其中，人均國內生產總值達到中等發達國家水準是重要標誌，對基本實現社會主義現代化至關重要。中時財經即時 ・ 6 小時前
《金融股》高雄銀11月26日第3季法說會
【時報-台北電】高雄銀(2836)11月26日召開2025年第3季法人說明會，地點：高雄市左營區博愛二路168號7樓/高雄銀行總行7樓會議室。（編輯：張嘉倚）時報資訊 ・ 1 天前
挖子尾自然保留區成遷徙驛站 生態志工帶民眾賞鳥
挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法畫設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。此處是候鳥遷徙的重要驛站，每年冬天，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添...CTWANT ・ 5 小時前
印尼扶貧發米糧 為弱勢打造適居之家
攜手共善在印尼，政府這幾年，積極在各個貧困村落進行住家安居的改善計畫，慈濟印尼分會也添上了幾分助力，除了之前已經在雅加達，以及周邊的衛星城市扶困建屋，志工也前往西爪哇的井里汶，預計年底就能為當地2...大愛電視 ・ 10 小時前
《娛樂世界》吳申梅驚喜收百人慶生 感動到噙淚
【時報-台北電】吳申梅日前歡慶43歲生日，敬業的她，生日當天依舊在工作中度過，整天忙著錄製中視《綜藝一級棒》，沒想到錄製其中一集時，主持人康康、許志豪突然端出生日蛋糕，帶領全場近百名幕前、幕後工作人員齊唱生日快樂歌，讓吳申梅又驚又喜，感動到眼眶都紅了。 吳申梅感性說，從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，連以前在學生時期也沒有收到這種大型慶生的驚喜，過去不曾擁有這樣的幸福，如今在工作現場被大家捧在手心，令她覺得很幸福，謝謝大家一路以來照顧。 她開心許下生日願望，「希望大家都生意興隆、活動滿滿、《綜藝一級棒》收視長紅、周周第一。」當天錄影到凌晨才收工，一回家看到老公Eric早已準備好蛋糕，替她補上專屬的深夜慶生，大方甜蜜放閃，並預告即將在12月10日發行新單曲。(新聞來源：中國時報─報導許雅淳)時報資訊 ・ 4 小時前
蔡明芳專欄》財劃法修法應多考量地方區域發展不均的原因
去(2024)年立法院所通過的財劃法修正版本雖由多數國會議員表決通過，但是，修法版本並未被充分討論而導致「計算公式錯誤」的嚴重缺失，進而使得許多縣市的統籌分配款分配較修法前降低，與這些縣市的立法委員宣稱修法是拉近垂直公平的說法，相互矛盾。為此，行政院在本月20日公布《財政收支劃分法》修正草案，希望可以讓財劃法真正落實均衡城鄉發展與兼顧國家財政韌性。 現行財劃法版本的不足 去年立法院通過財劃法修正案時，本專欄已指出「新版財劃法 只會讓縣市發展的差距變成惡性循環」，包含國稅統籌分配給地方比例的不合理，以及以人口數作為重要指標；換言之，人口愈少的縣市，未來可以分到的稅收將愈來愈少。可惜的是，立法院去年仍通過讓地方縣市貧富差距擴大的財劃法。 除了分配方式的不合理外，行政院指出，去年立法院通過的財劃法除了將第16 條之 1 第 3 項分配本島部分，序文明定不含離島分配公式，分母卻仍規定以全部直轄市及縣市計算；分配離島部分亦有相同情形，衍生新台幣345 億餘元無法分配問題，這也說明立法院所提的重要民生議案修法應該被充分討論與檢視的必要性。否則，修法讓地方財政惡化，這已違背選民的期待與傷害國家財政能中央廣播電台 ・ 5 小時前
限貸令逼出借貸浪潮？五大行庫「週轉金9,940億」年增近2成 創今年新高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導限貸令導致購屋的自備款壓力比預期更大，銀行週轉金放款也明顯上升。台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據，今（2025...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
赴荷蘭現身「國際刑事法院」 沈伯洋：跟民主同盟站一起
中共宣稱對民進黨立委沈伯洋發布「紅色通緝令」，不過沈伯洋無懼中方威脅，繼12號前往德國國會，為遭「獨裁國家人權威脅」親自作證後，在昨(21)日又到荷蘭出席「國際自由聯盟會議」，而沈伯洋也在國際刑事法院...華視 ・ 5 小時前
台鐵警語廣告致敬「福音戰士」 網友反應兩極
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，以及違規違法行為對應的法條，設計風格致敬日本動畫神作「新世紀福音戰士」，引起不少動畫迷的共鳴。但也有人發文批評，這樣其實看不太懂，有點凌亂、不夠有辨識性...華視 ・ 6 小時前
買中製豬肉餅回台！她不甩5萬罰單 銀行帳戶突凍結「秒繳清」
【記者謝亞庭／台北報導】新北市一名余姓女子，於去年間自中國購買「叉燒雞仔餅」入境，由於該豬肉加工製品未經申請檢疫，女子行徑已涉違反《動物傳染病防治條例》而挨罰5萬元，並移送法務部行政執行署士林分署強制執行。士林分署受理後，立即查扣余女銀行存款，余女發現帳戶遭到扣押，才在近日繳清罰鍰。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
教育部修正校事會議 國教盟支持並提4項配套建議
教育部昨日預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「公立國民中小學教師考核辦法」修正草案，國教行動聯盟（國教盟）今（22）日發聲明，理事長王瀚陽表示，國教盟高度肯定教育部修法版本，但認為應再補上「受理分流外移教育局處」、「單一事實審認不重啟調查」、「外部委員常態化與人才庫」、「法定時限自由時報 ・ 6 小時前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
環境部綠領人才培育測驗 到考率逾92%
（中央社記者吳欣紜台北22日電）環境部淨零綠領人才培育課程第二次集中測驗今天舉行，有900名完成專業課程的學員參加測驗、到考率逾92%，測驗學員也呈現多元樣貌，最年輕者僅17歲、最年長者為71歲。中央社 ・ 6 小時前