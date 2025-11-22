沈文程快閃宣導高齡駕駛安全新制 百人熱情響應

高齡換照新制推廣代言人、雙金歌王沈文程22日上午在台北象山公園快閃宣導。（蔡明亘攝）

交通部公路局宣導明年5月將上路的高齡換照新制，邀請新制推廣代言人、雙金歌王沈文程巡迴快閃宣導，今在台北象山公園吸引逾百人參與，甚至有從美國返台的歌迷專程前來，透過面對面互動讓更多民眾與長輩了解高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」理念。

公路局表示，台灣正式邁入高齡社會，長者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將於115年5月正式實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後即可換發駕照，駕照效期至75歲；75 歲以上長者則維持每3年換照周期，以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，讓每位長輩都能安心開車、開得更久也更安全。

交通部公路局快閃宣導高齡換照新制，現場長輩反應熱烈。（蔡明亘攝）

高齡換照新制推廣代言人、雙金歌王沈文程22日上午在台北象山公園快閃宣導。（蔡明亘攝）

公路局長林福山表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」。（蔡明亘攝）

今日快閃活動選在象山公園，沈文程除現場獻唱外，也分享高齡換照的流程和自己的親身經驗。（蔡明亘攝）

公路局長林福山表示，高齡換照不是制度，而是一種關懷與陪伴，並不是要設限，而是希望多一份「安全的確認」，透過這項制度我們希望讓每位長輩能知道自己的身體狀況是否適合開車，也透過課程熟悉最新的交通安全觀念。

今日快閃活動選在象山公園，沈文程除現場獻唱外，也分享高齡換照的流程和自己的親身經驗，並透露他將在明年5月1日率先換駕照，現場長輩反應熱烈、群起響應。

林福山提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車，各監理所、站會主動寄發通知書通知須換照的長輩，所以明年5月起，滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需提前要求換照。

