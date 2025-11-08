沈文程擔任「高齡換照新制」代言人！ 加碼宣布演唱會喜訊
記者林政平報導／ 沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，兩人在台北士林監理站現場合體，沈文程率先開唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，這首歌象徵新制將於明年5月1日正式上路，也成了這場政策宣導最契合的開場。
現場還出現超逗趣一幕，沈文程第一次見到部長，就忍不住稱讚：「你的聲音怎麼這麼好聽！」更誇他「外表溫文儒雅，講話卻風趣幽默」，原來陳部長的父親早年是知名電台播音員，身為pro級主持人，果然基因強大，讓沈哥豎起大拇指：「難怪虎父無犬子啊～口才嚇嚇叫！」笑說：「聲音好聽到，記者會變電台節目啦！」
沈文程透露，11月起將展開6場快閃宣導活動，鎖定公園、登山步道等長輩常聚地點，「會跟大家喝茶、聊聊天，也有監理人員現場解釋換照內容。」他笑說，第一次看到自己的大型人形立牌遍布全台時，心裡只有一個字：「害羞！」但仍不忘宣導：「70歲以上的同學們，看到我就要記得去換照喔！」
「從沒辦過個唱，一辦就全場滿！」沈文程笑說，2023年首度舉辦人生大型演唱會《國際沈文程日》巡演就「上癮」，在台北、台中、高雄場場爆滿，去年更加碼返場一輪仍秒殺。他感性表示：「那真的是我人生最感動的一刻！」也在當時預告《國際沈文程日》系列將於2026年再啟，特別選在5月中旬舉辦，呼應經典名曲〈五月十一彼下埔〉的網路熱哏！
