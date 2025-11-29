沈文程現身南投監理站 推廣高齡換照新制

（中央社記者吳哲豪南投29日電）南投監理站今天在竹山紫南宮舉辦快閃活動，邀請活動代言人沈文程到場宣導高齡換照。沈文程表示，高齡換照制度將於明年5月上路，他也會率先換駕照，確保行車安全。

台中區監理所南投監理站今天中午在南投竹山紫南宮舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，代言人沈文程以及交通部路政及道安司長吳東凌出席活動。

活動中，沈文程向現場長輩分享高齡換照流程與自身換照經驗。他說，70歲高齡換照政策明年5月上路，他自己會率先換照，也呼籲在場的長輩們去換照，開車才能更安全、更長久。

吳東凌則指出，高齡換照新制明年5月將實施，屆時駕駛人年滿70歲時需辦理換照，長輩需通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後，才能換發駕照，駕照效期至75歲；75歲以上長者則維持每3年換照週期。

吳東凌說，台灣已邁入超高齡社會，政府在全台舉辦6場高齡換照快閃宣導活動，希望以淺顯易懂的方式讓民眾了解新制內容，透過分級關懷與醫療專業把關，協助長輩更安全用路，也讓家人更放心。（編輯：黃世雅）1141129