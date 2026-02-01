沈文程載交通部長兜風開唱 宣揚高齡換照新制5/1上路

記者周毓洵／臺北報導

「雙金歌王」沈文程近期受邀擔任「高齡換照新制」代言人，全ＦＯＭＦ 跑透透為政策宣導站台。日前在記者會上，他更親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，一下車就瀟灑開金口，唱起經典代表作「五月十一彼下埔」揭開序幕，巧妙呼應新制將於5月1日正式上路，瞬間成為全場最有記憶點的一幕。

首度被全臺性官方活動欽點擔任代言人，沈文程直呼感到「無限光榮！」他笑說自己是政策的「模範生」，將會一馬當先搶頭香去換照，用實際行動帶頭示範，希望讓大家正確理解新制、安心配合，也別被錯誤資訊嚇到。

除了這次高齡換照宣導，沈文程多年來投入公益不遺餘力，已連續四年擔任消防署消防大使，持續為公共安全奔走，日前更獲消防署署長公開表揚，肯定他長期支持消防體系與宣導工作的付出，公益形象早已深植人心。

此外，沈文程一年一度的「國際沈文程日」系列演唱會也邁入第四年，今年主題定名為《小琉球情歌演唱會》，他特別再次澄清：「不是在小琉球辦啦，大家不要跑錯地方！」原來是因為他特別為小琉球創作了一首歌，才以此作為演唱會靈感發想。《國際沈文程日—小琉球情歌演唱會》將於5月9日於臺北國際會議中心、5月16日於臺中中興大學惠蓀堂登場，邀歌迷一起來聽歌！

《國際沈文程日—小琉球情歌演唱會》將於5月9日於臺北國際會議中心、5月16日於臺中中興大學惠蓀堂登場，邀歌迷一起來聽歌！（大大娛樂提供）

從舞台唱到政策宣導，沈文程用音樂陪大家一起記住高齡換照的重要時刻。（大大娛樂提供）

沈文程（左）親自開車載著交通部長陳世凱（右）進場，為高齡換照新制宣導帥氣登場。（大大娛樂提供）