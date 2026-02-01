沈文程開車載交通部長 搶當「高齡換照」模範生

沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人，全台跑透透積極宣導政策，日前台北記者會上，他更親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，一登場便瀟灑開金口，唱起經典曲〈五月十一彼下埔〉，巧妙呼應新制將於5月1日正式上路。

首度被全台性的官方活動欽點擔任代言人，沈文程直呼感到「無限光榮」，更笑稱自己是「模範生」，將一馬當先搶頭香去換照，希望用實際行動帶頭示範，鼓勵民眾正確理解並配合新制。

除了高齡換照宣導，沈文程長年投入公益不遺餘力，已連續四年擔任消防署消防大使，持續為公共安全奔走，日前更獲消防署署長公開表揚，肯定他多年來對消防體系與相關宣導工作的支持與付出，公益形象深植人心。

沈文程將於五月開唱。（圖／大大娛樂提供）

此外，沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會至今邁入第四年，今年主題定名為「小琉球情歌演唱會」，他也特別向粉絲澄清提醒：「地點不是在小琉球喔，大家千萬不要跑錯地方！」原來是因為他特別為小琉球創作了一首歌曲，並以此作為今年演唱會的主題發想。演唱會將於5月9日在台北國際會議中心、5月16日在台中中興大學惠蓀堂舉行，購票請洽年代售票。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導