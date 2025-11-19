沈文程領路 邀民眾踏訪六龜山林風光與文化底蘊

記者鄭伯勝／高雄報導

茂林國家風景區管理處為展現高雄六龜獨特的自然山水與人文魅力，特別策劃「足留龜鄉-療癒系山城」系列活動，並邀請金曲、金鐘雙料肯定的沈文程擔任觀光大使，拍攝三支主題短影音。

首拍旅遊篇以串聯多個六龜重要景點為主，從山水景緻、文化空間到人文記憶，構築出一條充滿故事的旅程。第一站來到綠意盎然的新威森林公園，沈文程帶領觀眾感受山林的靜謐與壯闊，樹影搖曳、鳥鳴迴盪，彷彿時間在此放慢腳步。接著來到檨仔腳文化共享空間與荖濃文化工作室，感受在地文化扎根的溫度與社群活力。

而太和堂藥房與南方金鑽十八羅漢山遊憩區則讓旅途在移動之間多了幾分純樸生活氣息與地方自然色彩。

茂管處策劃的「足留龜鄉-療癒系山城」系列活動，將帶領遊客暢遊新威森林公園桃花心木步道等多個景點。（記者鄭伯勝翻攝）

多多鳥濕地學校更透過生態導覽與環境教育，揭開六龜自然生態的多樣化樣貌，從濕地生物到水文變化，讓人看見人與自然共存的智慧與韌性。旅程中也停留於原六龜里池田屋這座歷史建築。沈文程在木櫺前輕快舞步勾勒出時光的痕跡，也喚起許多人對地方歷史的共鳴。影片尾聲，鏡頭轉向寶來花賞溫泉公園與六龜大佛，蒸騰的足湯熱氣與莊嚴佛像交錯成一幅靜謐畫面，讓觀眾在自然與信仰之間沉澱心情。最後來到藏青谷渡假莊園以及新威大橋的紫蝶造型大橋，為整段旅程畫下柔和又富詩意的句點。

「足留龜鄉-療癒系山城」系列影片，將分別以旅遊、美食、ＭＶ回憶三大主題呈現六龜的獨特魅力，並於茂管處官方粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」陸續上線。