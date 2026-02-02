沈文程高齡換照搶頭香！自認是模範生 親駕車載交通部長

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「雙金歌王」沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人，全台跑透透積極宣導政策。日前台北記者會上，他更親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，一登場便瀟灑開金口，唱起經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，巧妙呼應新制將於5月1日正式上路，也成為整場政策宣導最有記憶點的畫面。

沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人。（圖／大大娛樂提供）

首度被全台性的官方活動欽點擔任代言人，沈文程直呼：「無限光榮！」更笑稱自己是「模範生」，將一馬當先搶頭香去換照，希望用實際行動帶頭示範，鼓勵民眾正確理解並配合新制。除了高齡換照宣導，沈文程長年投入公益不遺餘力，也已連續4年擔任消防署消防大使，持續為公共安全奔走，日前更獲消防署署長公開表揚，肯定他多年來對消防體系與相關宣導工作的支持與付出，公益形象深植人心。

廣告 廣告

而〈五月十一彼下埔〉這首經典作品，近年也在網路上以嶄新形式掀起話題。近日「A4不想上班」頻道運用AI技術探索音樂，以「把悲傷留給過去，把熱血留給這首！」為號召，將這首台語金曲大膽改編成90年代黃金時期J-Rock風格，整體聽感宛如棒球比賽九局下半逆轉勝的背景音樂，充滿汗水與淚水，成功替經典注入全新生命。這支AI翻唱作品也讓沈文程本人刮目相看，他笑說沒想到自己的歌曲能被翻玩得如此熱血又有味道，若未來有機會，想找這老外來演唱會同台合唱這首歌，激盪出跨文化、跨世代的音樂火花。

沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會一唱上癮、欲罷不能，至今已邁入第4年。今年演唱會主題定名為《小琉球情歌演唱會》將於5月9日15點在「台北國際會議中心大會堂」（TICC）以及5月16日15點在「台中中興大學惠蓀堂」登場，購票請洽「年代售票」官網。





更多FTNN新聞網報導

鄧紫棋將登大巨蛋開唱！2月7日全面開賣 座位圖、票價曝光

龍千玉籌備演唱會！曝選歌時哭了4次 坦言為此緊張到胃食道逆流

頑童台中開唱惹怒鄰居！鄭重道歉了 「短期內不會回來」

