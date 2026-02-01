沈春華搭台鐵手機不見 友人女兒1招找回！她自嘲：差點哭著回台北

主播沈春華搭台鐵觀光列車弄丟手機，她自嘲差點哭著回台北。（圖／翻攝自臉書／沈春華 Live Show）

知名主播沈春華最近在一段旅途中親身體驗何謂「失而復得」，她年初分享搭乘台鐵觀光列車去花東旅行，其實在途中她發生手機不翼而飛悲劇，差點情緒潰堤。沈春華以「咫尺天涯，機不可失」形容當下心境，坦言這起小插曲，讓她深刻體會現代人對手機的高度依賴，也感受到人與人之間即時伸出援手的溫暖。

沈春華今日（2月1日）在臉書粉絲專頁「沈春華 Live Show」發文透露，今年1月初她在直播分享搭乘台鐵觀光列車「山嵐號」去花東旅行，但她一直有個小故事沒有說。事發在沈春華花東旅程第二天，也是她最重要的一段行程，當列車自花蓮出發後，眾人滿懷期待下車短暫停留時，她赫然發現手機不見了；她反覆翻找皮包、座位與衣物口袋仍一無所獲，心跳瞬間加速，腦中不斷浮現手機遺失後的各種麻煩情境，包括聯絡中斷、資料遺失等，讓她一度陷入慌亂與自責。

同行友人察覺沈春華的異狀後，立刻上前安撫並協助尋找，甚至幫忙致電車站商店詢問是否有人拾獲，卻始終沒有結果。就在列車即將再度啟程之際，沈春華的一名帶著女兒同行的友人冷靜建議嘗試使用蘋果手機內建「尋找手機」功能，為事情帶來轉機；所幸沈春華的手機事前已啟用相關設定，經過一番回想帳號密碼、重新定位後，終於在關鍵時刻確認手機仍在列車上。

接著一行人透過定位畫面，友人的女兒成功追蹤到訊號，並從隔壁車廂取回手機，讓沈春華當場愣住又驚喜不已。事後沈春華才想起，原來是她一開始坐錯車廂，移動時不慎將手機留在原本無人座位上，自己卻一路未曾察覺，直到「可能失去」的恐懼迎面而來。

最後沈春華感性表示，手機裡裝載的不只是通訊工具，更是生活與工作的重心，失而復得的那一刻，滿是感恩。同時沈春華也回顧過往旅途中曾遭遇的其他突發狀況，提醒旅遊固然是放鬆身心，但仍需保持警覺與冷靜；她認為，許多重要事物往往在失去邊緣時才讓人看清價值，而一個及時伸出的善意之手，可能就能替他人找回整個世界。

