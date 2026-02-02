沈春華搭山嵐號遇突發！差點「哭回台北」靠她1句秒解決

娛樂中心／綜合報導

資深主播沈春華經常在臉書上分享生活，日前她透露自己差點遭遇一場驚魂記，指出自己搭台鐵最新觀光列車「山嵐號」赴花東旅遊，回程竟意外搞丟重要物品，讓她直言「差點哭回台北」。幸好在女兒冷靜提出1方式來尋找，最終才順利解決。





沈春華「搭山嵐號遇突發」！差點「一路哭回台北」靠她1句秒解決

沈春華體驗山嵐號。（圖／翻攝沈春華臉書）

沈春華在臉書指出，一月初自己直播分享了我搭乘台鐵觀光列車「山嵐號」的美好風光。但有一個插曲，差點讓自己哭著回台北。她進一步說：「火車在第一站停靠時，我下車沒多久，突然發現我的手機不見了，心跳速度瞬間飆升！皮包翻了三遍，座位上上下下找過，真的沒有。緊張、懊惱、慌亂，全都一股腦湧上來。」一想到手機可能真的不見了，沈春華不諱言整個人幾乎是「失魂落魄」。

廣告 廣告

沈春華「搭山嵐號遇突發」！差點「一路哭回台北」靠她1句秒解決

順利找回手機後，沈春華也在火車上介紹山嵐號內裝與餐點。（圖／翻攝沈春華臉書）

在女兒友人建議下，使用手機「尋找」功能，在順利輸入密碼後，得知手機其實就在火車上。原來沈春華一開始上車時就跑錯車廂，坐錯位子導致。順利找到手機後，她也感嘆：「但這次經驗讓我更清楚一件事：很多東西，在擁有的時候，我們總以為理所當然；直到失去，才知道它對我們有多重要。」













原文出處：沈春華「搭山嵐號遇突發」！差點「一路哭回台北」靠她1句秒解決

更多民視新聞報導

喝醉找代駕「表定10分被收4千」她嚇壞 細節曝網罵：奧客

工讀生尾牙抽到「大獎」 1理由群組說「想換掉」讓老闆超火

霍諾德爬完台北101「亂象出現」！男模仿爬片曝網酸：猴子

