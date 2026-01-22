沈春華最糗不只說「李奧納多皮卡丘」 曬經典片：在全台面前出醜

66歲沈春華曾獲得13座電視金鐘獎，她離開主播檯14年，昨(21日)曬出影片懷念自己當主播時的回憶，自嘲說除了口誤說成「李奧納多皮卡丘」，做過一樣糗的事情就是在報新聞時被燈泡突然爆裂嚇到，她在直播鏡頭前當場縮起脖子、摀起耳朵，罕見流露真性情的樣子，讓網友紛紛稱讚「好可愛」。

沈春華昨發文說：「14年前的今天，我離開播報了22年的主播台」，而過去她報新聞的片段都被導播翟倩玫保留，並說：「這個『現場爆炸』畫面，應該是20多年前了，當時把我嚇了好大一跳，在全國觀眾面前縮頭掩耳，跟『李奧納多皮卡丘』一樣，都太糗了！」還加上笑到流淚的表情符號，大方開自己玩笑。

影片中可見沈春華報新聞到一半突然攝影棚傳出爆炸聲，她當場中斷報導，摀住耳朵看發生了什麼事，接著說：「對不起，對不起，因為我們現場有個燈泡爆炸了，嚇了我一跳」，接著繼續播報政治新聞，最後她說：「播了這麼多年的新聞，第一次遇到新聞棚內的燈泡燒爆了，嚇了我一大跳，希望沒有嚇到你（觀眾），不過我開始考慮要不要戴個安全帽來報新聞，剛才誰說的我們的燈光曾經掉下來過？喔！開玩笑的，不要再開這種玩笑了！」

從片段可見沈春華報新聞時的從容大器幽默，網友回應：「太可愛了，安全帽」、「臨危不亂，果然是當家主播！」、「能如此優雅應對這樣的突發狀況，並且禮貌周到地再度向觀眾致歉，還附帶幽默！真不愧是沈姐啊」、「聽您播報真是一大享受，不只口齒清晰，專業+面帶笑容，親和擠霸分（100分）！」。而沈春華去年受邀上網路節目《中文怪物》，沒想到意外凸槌，去年她在金鐘獎頒獎時也自嘲，在變化多端的時代，「想要站穩腳步，我們要學得快，看得遠，保持創意，尤其我，還要加強中文廣告聽力」，引來網友熱烈討論。

