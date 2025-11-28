沈有忠訪歐加強戰略溝通 民主夥伴深化合作

記者吳典叡／綜合報導

大陸委員會副主任委員沈有忠近日赴比利時訪問，就臺灣安全與區域穩定議題與歐盟相關部門、智庫學者、多國駐歐盟友臺人士及當地僑界領袖展開深入交流，闡述「民主臺灣」面對中共跨境鎮壓與灰帶衝突威脅現況，並分享我國強化國防自主、多元韌性及國際戰略溝通的具體作為。

沈有忠近日赴比利時布魯塞爾訪問，11月26至28日在我駐歐盟大使謝志偉陪同下，就臺灣安全與區域穩定議題與歐盟相關部門、智庫學者、多國駐歐盟友臺人士及當地媒體和僑界領袖展開深入交流。

沈有忠指出，近幾年來，歐洲許多理念相近民主國家都強調臺海和平穩定攸關全球共同利益。臺灣一向致力維持台海現狀，而中共持續推動「反獨、反介入、促融、促統」等對臺策略，透過灰色地帶行動、認知戰、統戰分化及在地協力，企圖削弱臺灣民主體制並成為改變現狀的麻煩製造者。面對此一威脅，總統賴清德宣示將提撥約400億美元特別預算，建置「臺灣之盾」防禦系統，推動以「拒止」、「韌性」與「智慧化」為核心的防衛架構，結合半導體、資通訊及人工智慧產業優勢，加速國防與軍工產業升級。

沈有忠強調國際戰略溝通的重要性，臺灣積極與歐洲理念相近國家深化多層次合作，推進資訊安全與反制中共認知戰，並透過外交、智庫與媒體等多元管道，強化國際社會對臺海和平穩定的重視與支持。

陸委會指出，歐盟各界與多國友人關注中共對臺的滲透分化、跨境鎮壓、灰帶衝突、經濟脅迫等議題。並對臺灣在維護自由民主及區域安全所做努力表示肯定，認為臺海和平穩定與歐洲及全球利益息息相關，願持續與臺灣深化安全與戰略溝通合作。

沈有忠在多個交流場合均重申，「民主臺灣」是印太和平與穩定的核心，更是全球民主與經濟發展的關鍵。臺灣有決心堅守國家主權與安全，在兩岸議題上將持續秉持和平、對等、民主與對話的原則，也呼籲北京以對話而非脅迫的方式與我民選政府共同維持臺海的和平和穩定。臺灣也會持續與國際民主夥伴攜手守護國際秩序與區域和平穩定。

陸委會副主委沈有忠（左）近日赴比利時訪問，就臺灣安全與區域穩定議題與歐盟相關部門、智庫學者、多國駐歐盟友臺人士等展開深入交流。（陸委會提供）