沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業

中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。

調查報告顯示，原始謠傳版本內容宣稱，過去18個月，「沈博洋」旗下的「博洋研究院」向5家美國智庫匯入362萬美元，教唆美國偕台灣打擊中國，而後沈伯洋遭到立案通報後，名下3家離岸公司股價迅速跳水，而後連沈柏洋家族信託在盧森堡的帳戶也被凍結；內容更宣稱，沈家的多米諾（骨牌效應）才剛開始，台灣金融機構證實，兆豐、國泰、世華等8家銀行已凍結其循環授信；此外，連沈家在中港澳及東盟五國的合資工廠將被強制清算，預估總損失逾千億元新台幣等。

對此，MyGoPen查證指出，以「沈博洋、博洋生技」關鍵字搜索，相關傳言於10月31日開始在社群平台流傳，臉書用戶「陳小語」當日晚間9時首度發布網傳訊息，而後Threads 用戶「謝嵐炘」（cxycch1240）也發布相同的貼文。經查，兩人皆為同一人，即是曾在台北車站經營「大千金」手搖飲的中配陳彩虹，傳言內容大抵聲稱立委沈伯洋被重慶公安部立案調查，家族相關的3家公司股價也因此跳水，市值蒸發47億新台幣。

MyGoPen指出，沈博洋的正確名字寫法應為「沈伯洋」，網傳提到的人名皆為錯字；再者，台灣並未沒有「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」3家上市公司。而據《中央社》7月16日的報導，國台辦對沈伯洋的父親沈土城所經營的「兆億公司」實施懲戒，該公司已被大陸海關廢止其登記註冊，除此之外，並沒有任何與沈伯洋或其家族相關的公司遭到懲戒。與傳言3家公司相似的企業大多來自中國，但沒有任何證據顯示這些帶有「博洋」兩字的中國公司，與沈伯洋家族有關。

​MyGoPen進一步說，此外台灣也沒有「博洋研究院」這種單位，中國則有由浙江紡織職院結合企業、共同成立的「博洋學院」。由於台灣根本沒有「洋芯電子」或「博洋生技」這些公司，因此傳言聲稱「洋芯電子被高雄港務公司收回五年免稅碼頭租約」、「博洋生技董事長沈永樵（沈伯洋叔叔）在股東會上罕見哽咽」等，皆為虛構內容。調查報告總結，傳言有關沈伯洋家族企業的描述皆為虛構內容，也沒有提出任何證據佐證，網傳訊息不正確。

