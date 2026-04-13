沈榮欽專欄：釐清鄭習會規格幾個關鍵安排

胡錦濤曾派遣紅旗轎車接送連戰，紅旗的旗艦轎車則是中共專門用來接待外國元首的轎車。（維基百科）





國民黨主席鄭麗文於今日上午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，媒體花費大量篇幅討論鄭習會的規模是否縮水，聚訟盈庭、莫衷一是，尤其網軍猖獗，加上媒體各有立場，從鄭麗文出發前就各種猜測，我覺得有必要加以釐清，以為日後參考，避免不必要的爭執。

多數國際場合中，雙方會事先協商接待規格，只要按表操課，鮮少發生意外，但是偶爾一發生問題，也可能迅速演變為外交衝突。

2016年歐巴馬歐巴馬到杭州參加G20峰會，中國是東道主，中國官員在場接機。空軍一號抵達杭州機場時，當場卻一陣靜默，美國總統歐巴馬並未從專機主艙門下機，隔了一會才從機腹的非標配舷梯緩緩走出飛機，《紐約時報》說：一般只有在「空軍一號」抵達阿富汗等安全顧慮較大的地方時，歐巴馬才會走那扇門。當歐巴馬走下飛機後，發現地面並無紅地毯，而停機坪上中美官員在鏡頭前吵架。

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原來空軍一號抵達時，一名白宮新聞助理依照慣例，指示隨行的外國記者們站立位置，以確保拍攝到歐巴馬走下飛機的瞬間。但是此舉卻遭到一名中共官員的大聲呵斥，命令她和記者立刻離開，於是雙方爆發口角。

白宮官員在爭執中說出：「這是美國的飛機，美國的總統。」但該名中共官員厲聲駁斥：「這是我們的國家！我們的機場！」甚至連美國國家安全顧問萊斯試圖越過媒體警戒線和歐巴馬會合時，也被這名中共官員十分粗魯的阻止，雙方再次爭執不下，白宮特勤局特工不得不出面調解和干預。

據稱事件起因不過是中國官員對於美方是否使用自己事先從美國運來的舷梯車反覆，最後因溝通不良導致一連串失誤所致。

不過G20峰會是全球媒體矚目焦點，歐巴馬的接機待遇明顯不如其他國家元首，他在中國機場的窘狀透過鏡頭傳到全世界。美國官員認為中國刻意羞辱美國總統，以鞏固民族主義並宣揚中國霸權。尤其是該名對美國官員高聲喝斥「這是我們的國家！我們的機場！」的中國官員，在中國社群媒體瘋傳，儼然成為反美民族英雄，美方認為嚴格控制社群媒體的中國政府在背後操弄。最後是因為歐巴馬本人刻意淡化此事，才消弭一場外交危機。

接機不僅牽涉到外交禮儀，在中國還有另外一層意義。在中國脈絡之下討論接待規格，不僅有其必要，而且是政治上關鍵之舉，因為其牽涉到一種西方人難以理解的天朝秩序，即使是老練的外交官也難以勘破其中的奧秘。

麥家廉（John McCallum）是說明這個奧秘的最佳例子。麥家廉在2017年被任命為加拿大駐中國大使，隔年便發生了舉世矚目的孟晚舟事件，加拿大應美國總統川普之邀，在溫哥華機場以其違反美國制裁伊朗規定而逮捕她。中國為了報復，於是也逮捕兩名加拿大人，這便是著名的「兩個麥克」人質外交事件。

人質外交成為加中外交的轉捩點，因為相較孟晚舟等待加國是否依與美國協約遣返之際，不僅可以控告加國政府，而且成為溫哥華的派對女王，住在其豪宅中，成日換穿名貴衣服參加各種派對，加國兩名麥克的境遇有如天淵之別。不僅一開始中國拒絕透露是否逮捕兩人，讓兩人在狹小的牢房內擔心受怕，接受無盡的審訊。而且中國還禁止兩人找律師為自己維護權益，也拒絕麥家廉見到兩人。

這種強烈的對比，讓加國民眾舉國譁然。雖然加國政府應川普之邀逮捕孟晚舟，事後川普卻彷彿不關己事的不聞不問，令加國民眾不滿，但是真正惹惱加國民眾的，還是孟晚舟和兩個麥克如天淵之別的待遇。加國民眾喜歡與討厭中國的比例因此從2:1變為1:2，再也無法回復。

奇怪的是，麥家廉明明是加拿大大使，卻處處為孟晚舟說話，甚至要求加拿大釋放孟晚舟，最後因為麥家廉一而再、再而三的親中言論，引發輿論譁然，總理杜魯道不得不將其革職，改由曾任知名管理顧問公司麥肯錫董事總經理的鮑達民 （Dominic Barton）接任。

檢視麥家廉人生經歷，除了經濟學教授之外，就是加拿大皇家銀行副總裁，和中國並無多大的交集。有人猜測和他的妻子林秀英有關，但他的妻子其實是馬來西亞華人。有人則說他出自萬錦選區，該選區以來自中國的華人居多，他的親中其來有自。

熟識麥家廉的一位前加拿大駐中國大使對此闡述得最為透徹，他說以上的說法均有其道理，但是忽略了中國透過一整套自我構建的外交禮儀所產生的天朝秩序，這是沒有在北京當過外交官者所難以體會的。

他回憶自己到中國就任擔任外交官的第一天，中國就透過各級官員與各種儀式，讓他明白，中國對於外交官，有一套十分繁複且嚴謹的程序。什麼時候在什麼地方，能夠見到什麼層級的中國官員，背後都有其政治意義。之後中國會反覆強化這種觀念，在所有外交官的心中。然後，無論是出於何種目的，中國會對其開放某些場合和某些儀式，並且能夠見到某些常委級的大官，讓他理解到，自己因為過去駐北京的表現，獲得中共高層的認可，因此享有某些特殊待遇。他說，這套天朝威儀對很多外交官都十分有用，中國因此得以建構天朝秩序，誘使駐北京的外交官達成其目的。

很多人只知道中國對於外國人有極為嚴格的稱謂，例如最罕見的「中國人民最親密的朋友和偉大的導師」，只有稱呼老大哥領袖如史達林才會用到。其次是「中國人民的老朋友」，前面可加上形容詞再區分（如「偉大的」、「尊敬的」），如前美國國務卿季辛吉、日本前首相村山富市、新加坡前總理李光耀等。再來是「著名友好人士」、「對華友好人士」等等依序排列，卻不知道中國除了對於外國人的稱呼之外，其實各種接待都暗藏玄機，目的是在外國使節心目中構建一套天朝威儀，從而由此恩威並濟。

之所以說是「恩威並濟」，是因為這套天朝威儀，並不只是用來讓某些外國使節覺得自己特別，也會用來「懲罰」不聽話的外交人員。

例如一名西方駐中國的大使曾經回憶道，有次中國對他的國家某項措施不滿，然後從那天起，他原來得以參加的聚會名單上，再也見不到他的名字；原來見得到的官員，突然都避而不見；原來可以使用的資源，也都在一夕之間，消失得無影無蹤。

我之所以花費這麼多篇幅，不厭其煩介紹中國的外交規格，目的在說明，有時的確在外交上，過於追求規格的細節，顯得斤斤計較、小題大作。但是在中國的官場中，所有的規格都是一種符號，背後蘊含的是一整套封建時期天朝所建立的秩序，中國透過這套儀式化的規格，確立符號的意義得以傳遞到外國人，並且將之轉化為獎懲機制，用來規訓外國使節的行為。不見得每位外交官都會聽命於這套天朝威儀，但是只要能夠規訓多數使節，不敢公開反對，中國政府就達成目的。

明白乎此，我們可以檢視歷屆國民黨主席與卸任總統訪問中國的規格，明白其中的差異，下次便不會再為名嘴或認知戰所欺。

首先訪中的是連戰，他在2005年以「和平之旅」的名義訪問中共總書記胡錦濤。胡錦濤十分重視連戰來訪，胡錦濤派遣紅旗轎車接送連戰，並且由警方開道進入人民大會堂，連戰入住的則是北京飯店的總統套房。

我們可以檢視歷年國民黨人訪問中共總書記使用的車輛，可以看出規格的高低。（圖片擷取自Youtube／華視新聞）

從使用的車輛來看，國民黨主席訪問中國的待遇是一年不如一年，從紅旗退到奧迪，再退到考斯特巴士與商務巴士。

紅旗的旗艦轎車是中共專門用來接待外國元首的轎車，當時連戰已經不具公職身份，可見胡錦濤的重視程度。雖然外國元首大多使用紅旗轎車，其他政要平時移動則使用奧迪（Audi）A6L或A8L。但是如果遇到像是國際峰會，當外國元首人數眾多，或是參訪團數量龐大時，中國也會使用考斯特（ Coaster）巴士接送，至於一般官員，則可能由商務巴士接送。

明白乎此，我們可以檢視歷年國民黨人訪問中共總書記使用的車輛，可以看出規格的高低。最高級要屬2005年連戰使用的紅旗轎車，其次是2008年吳伯雄和2015年朱立倫使用的奧迪A8L，再其次是2016年洪秀柱的考斯特（ Coaster）巴士，最後是2024年馬英九和2026年鄭麗文的商務巴士，兩人的規格最低。從使用的車輛來看，國民黨主席訪問中國的待遇是一年不如一年，從紅旗退到奧迪，再退到考斯特巴士與商務巴士。

不過這裡所指的2024年馬英九和習近平的會面，其實是二次馬習會，兩人首次會面選在第三國新加坡，因此兩人從交通到食宿，都是完全對等的。二次馬習會使用商務巴士，當時曾有矮化的爭議，不過中共官員解釋，這是因為當時馬英九帶了「大九學堂」的青年學子，因為人數眾多，才不得不使用商務巴士。如果此說為真的話，鄭麗文便成為所有訪中的國民黨主席或前總統中，待遇最低的一位。

不過如果比較國民黨人和習近平會面的場所，我們會得到一幅和交通運輸不盡相同的景象。國民黨主席從連戰到洪秀柱，歷屆國民黨黨主席和習近平的會面地點，都選在人民大會堂的「福建廳」，這有象徵兩岸一家人或「家事」的寓意，暗指為「內賓」。馬英九則不同，他和習近平的會面選在人民大會堂的「東大廳」。東大廳通常是習近平接待外國元首等重要政治人物的場合，也少了「內賓」的涵義，而多了「外賓」的意象。因此二次馬習會選在東大廳，可以視為對馬英九的尊重。本次習近平和鄭麗文的會面，沿用和馬英九一樣的東大廳，也有對鄭麗文尊重之意。

另外一點要說明的是，在中共史觀中，中華民國已經在1949年完結，因此影視劇中對待中華民國猶如對待明清遺緒。但是為了國民黨主席參訪所需，於是中共便安排國民黨主席訪中時至中山陵發表對於孫中山的祭文，這是唯一准許提到中國民國當前紀元的地方。例如連戰祭文開頭是：「維民國九十四年四月二十七日」、洪秀柱祭文開頭是：「維民國一百零五年十月卅一日」，而鄭麗文祭文開頭則是「維民國一百一十五年四月八日」。這只是讓國民黨宣傳之用，這些用語既不會出現在中共媒體上，也不准國民黨主席會見習近平時提出，並無特殊或值得驕傲之處。

另外一點中共允許國民黨主席公開表示的是希望讓台灣有參加國際組織的空間，這點即使是紅統派的洪秀柱或是鄭麗文都公開提及，也不算新鮮事，而且中共媒體照樣不會報導，中國觀眾自然也不會知道。

整體來看，中共對於國民黨主席的接待方式，可謂越來越低，或有些觀察者稱為「務實」與「低調」，這種格局其實反映出，習近平認為中國國民黨重要性越來越低，所以習近平才會罕見在和鄭麗文的會面中，罕見批評過去黨中央未能把握機會，就是指胡錦濤高調接待連戰，最後卻什麼也沒換來的結果，因此他接待國民黨主席越來越「務實」，似乎反映國民黨依賴中共與日俱增的現象，這是台灣民眾在擔心中共利用國民黨主席統戰之際，國民黨人本身所需要思考的。

※作者為作家，INSEAD 博士