沈玉琳不捨傅子純疑白血病驟逝 曝「三個月前剛健檢也沒用」
沈玉琳去年7月因為血癌告假《11點熱吵店》，緊急找來唐綺陽救火主持，經過近一年的治療，沈玉琳於11日正式回歸節目主持，與唐綺陽一同接受媒體訪問。日前演員傅子純疑似因急性白血病（血癌）病逝，同樣患有血癌的沈玉琳提及此事，也感慨地表示病症真的很難察覺，即便自己發病前3個月還做過健檢，仍難防病魔突然來襲。
病情難以察覺 沈玉琳痛心傅子純離世
聽聞傅子純離世，沈玉琳感到震驚不捨，認為是演藝圈巨大損失，他解釋自己的白血病，是屬於紅血球低下，導致身體出現缺氧、極度疲勞等症狀；有的人則可能是白血球功能失效，得了肺炎感染併發敗血症，一個禮拜甚至一個晚上就不治。
沈玉琳無奈表示，得知白血病的半年前、三個月都曾做過健康檢查，但病情就是急性發作、防不慎防。不過也說，這樣的狀況機率極小，大家不必過度恐慌，若真的心存疑慮，可以去驗血檢查。
健康狀況無虞 需觀察1到2年
沈玉琳目前定期回診，服用維持藥物，須觀察1-2年，血球指標則與正常人無異，上山下海也沒問題，「醫師也是鼓勵病人，出院正常工作，要活就要動。」發病前他體重64公斤，目前胖回70公斤。
生活作息，沈玉琳則是跟著女兒，晚上11點就寢，早上7點起床，做簡單運動，和老婆一起皮拉提斯，除了回歸《11點熱吵店》，他也透露有新節目正在洽談，但強調一個禮拜最多就是四個工作，還是要留時間好好休息。
違規抽菸 沈玉琳道歉
另一方面，沈玉琳日前遭拍到在禁菸區抽菸，他表示不會找藉口開脫，真的就是要改進，也不鼓勵抽菸，自己有求助戒菸門診，從以前一天一包菸，到現在一天三根。對於外界質疑生重病為何還能抽菸，他表示病情屬於基因複製錯誤，與抽菸並無太大關聯，但抽菸會引起像是肺癌等健康問題，為了健康還是呼籲戒煙。
Yahoo奇摩關心您：吸菸有害健康。未滿十八歲者及孕婦不得吸菸。
※ 國民健康署戒菸專線：0800-636-363
傅子純肺炎併發敗血症 疑似急性白血病
傅子純妻子Corrinna於10日說明丈夫生前病況，表示傅子純當天身體不適，除了有些喘，意識仍是相當清醒，與她一同走入急診室，之後照X光，發現肺部疑似有異狀，醫師詢問其插管意願，他自行點頭同意。
Corrinna痛心表示，老公可能認為只是不舒服，完全沒有想過會就此撒手人寰，因此也從未跟她談論過身後事。至於死亡證明書上，傅子純的死因是「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，然而在此之前，包括傅子純自己在內，沒有任何人知道其有相關疾病。
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