沈玉琳久違現身「消瘦到快認不出」！慶58歲生日被老婆獻吻：快要可以見面

主持人沈玉琳今年7月因身體不適緊急就醫，後續確診罹患白血病，隨即全面停工、住院接受治療，病況一度震驚演藝圈。近期專心休養的他，24日迎來58歲生日，也難得露臉向外界報平安。

沈玉琳當天在社群平台分享慶生照片，只見他身穿暗紅色上衣，頭戴黑色鴨舌帽與招牌眼鏡，手捧寫有「Happy Birthday」的愛心造型蛋糕，老婆芽芽貼身陪伴，還對他獻上一吻，畫面相當溫馨。相較過往在螢光幕前較為圓潤的模樣，他的臉頰明顯消瘦，不少粉絲直呼一時間差點認不出來，不過整體氣色與精神看來不錯。

沈玉琳慶祝58歲生日。（圖片來源：臉書 沈玉琳的御琳軍）

面對外界關心，沈玉琳也親自透過貼文向粉絲報平安，感謝大家的祝福，並寫下「治療非常的順利，快要可以見面了」，透露目前治療進展穩定，也讓不少支持他的觀眾稍微放下心中大石。

沈玉琳罹病後已接受多次治療，並持續配合醫師安排進行後續療程，外界也關注他未來的復出時程。先前傳出，他在完成治療、身體狀況穩定後，已有節目洽談中，復工時間點落在元宵節之後。

沈玉琳7月確診白血病，入院治療。（圖片來源：臉書 沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳久未露面，此次透過生日貼文分享近況，也讓演藝圈好友與粉絲紛紛湧入留言，送上生日祝福與打氣聲，希望他能持續安心治療、早日回到熟悉的舞台，再次帶給觀眾歡笑。

