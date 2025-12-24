沈玉琳今生日！罹癌半年近照曝光 面容消瘦粉絲不捨

台北市 / 綜合報導

藝人沈玉琳今年7月突感身體不適，送醫治療後確診白血病，目前還在積極治療中。沈玉琳今(24)日在社群PO出照片，看起來整個人消瘦不少。

今(24)日正好是沈玉琳的生日，他發出跟妻子芽芽的合照，說謝謝大家的祝福，治療非常順利，就快要能跟大家見面了。雖然相比之前，他的氣色紅潤許多，但也瘦了一大圈，不少粉絲紛紛留言，希望他保重身體，也期盼他早日回歸演藝圈。

