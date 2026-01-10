沈玉琳仍無法返家 詹惟中探病分享他近況
主持人沈玉琳去年7月罹患俗稱血癌的白血病，他雖曾發文報平安，但近日被周刊報導目前暫時不能出院，回歸《11點熱炒店》主持的計畫也勢必得延後。本月8日他的好友、命理大師詹惟中發文分享剛去探了沈玉琳的病，網友問沈玉琳近況如何？他回答：「目前狀況很好」。
詹惟中8日分享和吳宗憲、KID、小鐘聚餐的照片，說：「下午去醫院探望了玉琳哥，晚上跟好朋友一起吃個飯，感覺新的一年要更加努力！生命中有一些很奇怪的變化，有人生病了，我們關心他，有人當爸爸了，我們為他高興，有人生意越做越好讓我們羨慕、也有的人在享受孤單也是一種快樂」，他的看法是山不轉路轉，隨遇而安，有人問他怎麼還不退休，他的答案是自己樂在工作，工作對他就是一種休閒活動。
見此，有網友說：「老師的未來在自己手裡......不言而喻」，詹惟中說：「靠自己才是永遠」；另有人說：「大家都一起加油喔」，詹惟中坦言「確實是不景氣」；而自稱是沈玉琳粉絲的網友特別關心他的病況，詹惟中強調沈玉琳目前狀況好，希望大家別擔心。
沈玉琳過去是工作狂，自曝「錢來就幹」，去年卻傳出病倒，傳聞他還不確定可否回家過農曆新年，周刊日前報導沈玉琳透露目前仍在接受點滴藥物的治療，還無法出面受訪。知情人透露他住在台大醫院5個月，原本排定4到5次的化療，目前已經完成3次，若順利的話可以在農曆新年前完成療程，至於何時出院？要追蹤他有無任何副作用，確認狀況穩定才行。
