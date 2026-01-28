沈玉琳住院抗癌今年零尾牙 損失7位數酬勞曝光

58歲沈玉琳去年7月因罹患血癌（白血病）緊急停工，無限期告假《11點熱炒店》，今(28日)傳出好消息，他透露最快元宵節後就可以復工，完成4次療程的他還有望回家過農曆新年。而摩羯座的沈玉琳過去是工作狂，自嘲「錢來就幹」，今年推掉了多場尾牙表演，媒體報導粗估他損失了750萬台幣，但還是健康最重要。

沈玉琳今回應本報表示，剛完成了第四個療程，結果醫生很滿意，不需要做骨髓移植，但還需要住院觀察一陣子等血球恢復，農曆新年前應該可以出院回家休養，元宵節後可回到工作崗位。而另據《ETtoday星光雲》報導，往年沈玉琳主持一場尾牙約可進帳25萬台幣，今年因為沒接尾牙工作，至少少拿750萬台幣。

對此，沈玉琳表示還是以健康優先，養精蓄銳為重，出院後、過農曆新年沒什麼計畫，就是陪老婆、女兒、見老朋友而已，他現在把工作看很開，現在只期盼可以順利接回《11點熱吵店》跟網路節目《威廉沈歡樂送》的工作，其他之後再談，至於體力問題，他也表示只要血球數值恢復，應該就可以和原先一樣，與正常人無異。

而沈玉琳先前曾分享發病經過，跟多位醫師請教過後發現白血球無法預防，但有徵兆，徵兆出現就要住院治療，他並非B肝帶原者、也沒有吃太多保健食品，早睡早起不喝酒，他的徵兆是在急性發病前兩個月感到身體疲累，無精打采、情緒低落、走個十步路就累到走不下去，原本以為是慢性疲勞、自律神經失調，本來想求助身心科，7月底發病時本來一度累到無法看身心科，是老婆芽芽堅持要他去看醫生，才及時從診所轉院到三軍總醫院重症中心，接著被診斷出是白血病，用正確的醫治方式撿回一命。

