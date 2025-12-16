沈玉琳住院抗癌5個月 復工時間點曝光

沈玉琳（右）妻女8月8日在醫院幫他過父親節。翻攝沈玉琳的御琳軍臉書



57歲沈玉琳7月底開始努力治療白血病（俗稱血癌），他今（12╱16）透露將在元宵節後復工，還透露有在洽談新節目，而黃鐙輝今出席邱志宇新單曲〈曇花〉記者會時談到沈玉琳也說：「他好像越來越好，希望可以慢慢的恢復健康，看可不可以出來錄一些比較沒有那麼累的工作。」

沈玉琳住院近5個月，透露治療很順利，每天都在追劇、看書、彈吉他和超慢跑，黃鐙輝也說一直有在關心對方：「我問他還好嗎？他會回生龍活虎的臉、『沒事』的貼圖。」

廣告 廣告

而沈玉琳要跟製作單位討論後，才會決定先從哪1個節目開始復工，黃鐙輝也說在他養病期間：「他之前1個人有6、7個節目，我的確是有幫他代班支援，他應該快可以出來工作了。」

更多太報報導

「BOYNEXTDOOR」3月登高雄櫻花音樂節 祭獨家60分鐘專屬舞台

邱志宇旅館當清潔工清棉條 賣股票發片遭父嗆：以為你是周杰倫

龍千玉淚揭愛女死因 盼13年終於入夢