沈玉琳停工半年傳好消息！好友潘若迪證實下週出院 曝兩人約定

藝人沈玉琳在2025年7月因罹患急性骨髓性白血病住院治療，目前已完成第四個療程，評估後不需要進行骨髓移植手術，確定可以返家過年，也將會按照原訂計畫復工。好友潘若迪近期也證實，沈玉琳將在下週出院回家。

藝人沈玉琳因罹患急性骨髓性白血病住院治療半年，將在下週出院。（圖／翻攝FB 沈玉琳的御琳軍）

根據《壹蘋新聞網》報導，自從沈玉琳生病住院，潘若迪幾乎天天和他視訊，關心好友的身體狀況，他也透露，沈玉琳將在下週出院與家人團聚，開心度農曆新年。而他也不忘勸沈玉琳，不要太急著工作，休息時間長一點，「生病的事不要再發生第2次了」，兩人也相約好之後每週都要一起運動，鍛鍊身體。

廣告 廣告

潘若迪與沈玉琳相約好，之後每週都要一起運動，鍛鍊身體。（圖／翻攝FB 潘若迪）

事實上，沈玉琳在去年病倒前整個人削瘦一圈，病因一度引發外界瘋傳，而他入院專心治療半年，去年12月生日時，就曾在社群平台上貼出和老婆的甜蜜合照，開心寫下，「謝謝大家的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，湧入大批粉絲在留言處替他打氣，期待他的回歸。

延伸閱讀

沈玉琳停工治療血癌 潘若迪鬆口「大概過年前就可以回家」

沈玉琳年底前有望出院！好友潘若迪曝近況：他胖回來了

拍戲錯過見阿嬤最後一面 李千娜抱憾哽咽：得罪人也該趕去